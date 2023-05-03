Этим летом на грандиозном празднике на площади Казино танцуют все!

Праздник танцев бесплатно открыт для всех!

«Наконец-то!» Так воскликнул Патрис Селларио от радости, что Праздник танцев возвращается в 2023 году после своего первого и единственного сезона в 2017 году. Как заявил Советник правительства и Министр внутренних дел на пресс-конференции, смысл этого мероприятия – не просто присутствие, но, прежде всего, участие. Отсюда и особая орфография названия праздника (La F(ê)aites de la Danse).

Этот гигантский праздник, организованный совместно Балетом Монте-Карло, компанией Société des Bains de Mer (SBM) и княжеским правительством, пройдет в этом году в субботу, 8 июля, и воскресенье, 9 июля. Любителей и новичков ждет 24-часовой марафон танцев и представлений, а также множество других сюрпризов! Как считает Стефан Валери, новый руководитель компании SBM, этот «безумный проект» для монегасков и всех гостей Княжества позволит показать другое лицо Монако – радушие.

Радушие и взаимодействие

250 артистов на празднике – к услугам публики. «Если вы не будете танцевать, я забеспокоюсь», с улыбкой заявляет Жан-Кристоф Майо, хореограф и директор Балета Монте-Карло, напоминая обо всех знаменательных моментах мероприятия. Прежде всего следует отметить гигантский балетный станок, который позволит публике размяться, как танцорам Балета Монте-Карло. Затем – марафон, характерное испытание, которое теперь продлится 12 часов вместо шести.

Кроме того – концерт звезды международной эстрады, Горана Бреговича, а также танцы на шесте в исполнении Марион Крамп, которую прозвали «феей шеста». А также – курсы танцев разных стилей: бразильские, кантри, танго, бальные, степ, шест, гаитянские, африканские, хип-хоп, буги-вуги и прочие, действительно на любой вкус.

Концерты звезд в Монако этим летом

Вечер закончится колоссальным флешмобом, хореографию которого можно разучить уже сейчас, в клубной атмосфере, которая будет с вами до утра, благодаря 3 000 предоставленных касок. Но это еще не все! На рассвете праздник продолжится курсами йоги и комплексом дезинтоксикации для любителей вкусно поесть, которым наверняка потребуется восстановить силы.

Площадь Казино будет полностью преобразована

Как и на первом празднике, собравшем на площади Казино одновременно 10 000 человек, в этом году ожидаются десятки тысяч гостей с Лазурного берега и из Лигурии. Для этого обустроенная в 2020 году культовая площадь примет совсем другое убранство. Долой пальмы и уличные фонари! По словам исполняющего директора компании SBM обустройство площади «позволит создать одну из красивейших танцплощадок под открытым небом».

План доступа на мероприятие (Фото © Все права защищены)

Компания SBM выделит для праздника 200 своих работников, а также некоторые очень престижные места, например, Оперу Гарнье Монте-Карло. Группа работников компании также займется ресторацией под руководством шефа Филиппа Жоанеса. Это качество будет сопровождаться умеренными ценами. «Мы здесь не для бизнеса, мы хотим подарить гостям минуты радости и общения», напомнил Стефан Валери.

Программка!

Полезная информация:

Дата: с 8 июля 2023 12:00 до 9 июля 14:00

Место: Площадь Казино, Монако

Билеты: бесплатный вход в пределах свободного места