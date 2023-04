Концерты звезд в Монако этим летом

Мика, Эрос Рамазотти, Робби Уильямс… Спешите бронировать места, на один концерт билетов уже нет!

В июле-августе, в рамках Летнего фестиваля в Монте-Карло, в Княжестве выступят крупнейшие международные звезды. Полная программа фестиваля была оглашена в четверг, 13 апреля. Знакомьтесь!

Июль:

> Крис Айзек

Новый сезон Летнего фестиваля в Монте-Карло – в Опере – откроет Крис Айзек, известный своим шармом, достойным Джеймса Дина и Элвиса Пресли. Во Франции он стал известным благодаря своему хиту «Blue Hotel» из альбома «Chris Isaak». Он доказал, что как никто умеет превращать рок-баллады в гимны любви.

Дата: понедельник, 10 июля 2023 г.

Место: Опера Гарнье Монте-Карло

Билеты: 120 €

> Рики Мартин

«Un, dos, tres, un pasito pa’lante María»… Кто не знает слов этого мирового хита Рики Мартина «Maria»? Звезда латиноамериканского попа даст эксклюзивный концерт с филармоническим оркестром Монте-Карло. Палитра жанров и стилей обещает быть пестрой.

Дата: вторник, 11 июля 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: 400 €

> Нора Джонс

Это самая обворожительная исполнительница своего поколения, вдохновленная джазом 40-х годов. Нора Джонс может похвастаться своим альбомом, – Come Away With Me, – ставшим самым продаваемым за историю джаза: 20 миллионов экземпляров и пять призов Grammy Awards.

Дата: среда, 12 июля 2023 г.

Место: Опера Гарнье Монте-Карло

Билеты: 120 €

> Seal

Его музыка безвременна. Благодаря своему репертуару, в частности, включающему в себя гимны «Killer», «Crazy» и «Kiss From A Rose», артист завоевал сердца публики за очень короткое время. В результате он продал 30 миллионов альбомов, включая престижные совместные проекты с такими исполнителями, как Santana, P!nk и John Legend.

Дата: воскресенье, 16 июля 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: 400 €

> Michael – «The Magic of Michael Jackson»

Это представление, посвященное Королю поп-музыки, будет дано по случаю вечера Fight Aids Monaco. Оно включает в себя самые известные хиты Майкла Джексона, такие как «Thriller» и «Billie Jean», и дается в Монако впервые.

Дата: пятница, 21 июля 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: 240 €

> Sting

Британский артист даст эксклюзивный концерт в Монако в рамках феноменального турне «My Songs», его четырнадцатого студийного альбома. Бурное и динамичное представление, включающее самые известные хиты, как из его карьеры с группой The Police, так и из сольной деятельности. Публика наизусть знает такие композиции, как «Englishman In New York», «Every Breath You Take», «Roxanne» и пр.

Дата: воскресенье, 23 июля 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: 250 €

> Робби Уильямс

Звезда с 25-летной карьерой был выбран для выступления на торжественном вечере Красного Креста Монако, одном из самых престижных событий в Княжестве.

Дата: суббота, 29 июля 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: Все билеты проданы!

Август:

> Мика

Вечер будет пестрый! Культовый автор, композитор и исполнитель поделится своей безудержной энергией с публикой Монте-Карло. Волнительный момент между зарубежными турне, телепередачами варьете и европейскими радио, которые он любит.

Дата: пятница, 4 августа 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: 360 €

> Эрос Рамазотти

Самый знаменитый итальянский певец даст эксклюзивный концерт в Монако. Княжество – один из адресов его нынешнего турне «Battito Infinito World tour», которое отметит 35 лет его творческой карьеры.

Дата: вторник, 8 августа 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: 400 €

> Найл Роджерс & CHIC

Мы его знаем по культовым хитам «Let’s Dance» и «Get Lucky». Найл Роджерс – одновременно коллекционер призов, композитор, продюсер, аранжировщик и гитарист. Сооснователь группы CHIC также известен хитами «Le Freak» и «Good Times» и совместными проектами с такими звездами, как Сэм Смит и Лейди Гага.

Дата: суббота, 12 августа 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: 360 €

> Таркан

Таркан – светило Турции. Он известен и у нас, благодаря своему безвременному хиту «Simarik», за который его прозвали Kiss Kiss. Этот сингл вышел в 1998 году и был продан более чем миллионным тиражом! В Монако «Принц Босфора» напомнит нам этот «программный» хит и поближе познакомит нас со своим миром поп-музыки, в котором встретились восточные и западные мотивы.

Дата: суббота, 19 августа 2023 г.

Место: Звездный зал комплекса Sporting Monte-Carlo

Билеты: 460 €

Информация и бронирование – на сайте компании Société des Bains de Mer.