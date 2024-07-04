Сколько людей живет в Монако?

31 декабря Монегасский институт статистики и экономических исследований провел новую перепись населения, чтобы определить количество жилья, численность населения и его статус в Княжестве.

Каждый год Монакский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) обрабатывает данные переписи населения Монако. Начиная с этого года, IMSEE изменил методику расчетов, отныне используя реестры жителей.

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Ознакомьтесь с новыми данными на 31 декабря 2023 года: 38 367 резидентов, включая 64,6% совершеннолетних иностранцев (24 772), 23,9% монегасков (9 179), 8,1% иностранцев, учащихся в Монако в возрасте от 3 до 17 лет, 1,4% иностранцев, родившихся в Монако в возрасте от 0 до 2 лет.

Что касается остального населения, IMSEE располагает недостаточно точными данными за давностью переписи: «Данные по так называемому остальному населению, представленному несовершеннолетними иностранцами в возрасте от 3 до 17 лет и детьми-иностранцами, родившимися вне территории Монако с 2021 по 2023 год, взяты из переписи 2016 года, но это остальное население представляет собой лишь 2% от общего количества.»

Хватит ли жилья монегаскам через 20 лет?

IMSEE констатирует, что «рост населения с последней переписи населения в 2016 году составил 2,8%». Отныне с данными ежегодной переписи населения можно будет ознакомиться на сайте IMSEE, на странице «Population et emploi».

10 наиболее представленных национальностей

В Княжестве живут представители 141 национальности. Самыми многочисленными являются монегаски (24% населения), затем идут французы (22%), итальянцы (20%), британцы (7%), русские (3%), швейцарцы (3%), бельгийцы (3%), немцы (2%), португальцы (1%) и голландцы (1%).

Что касается населённости районов, то на Монте-Карло и Ля-Рус приходится более 40% всех жителей Монако.