Quanti abitanti ha Monaco?

Il 31 dicembre 2023 è stato effettuato il nuovo censimento dell’Istituto Monegasco di Studi economici e statistici che rileva il numero di abitazioni, di abitanti e il loro status nel Principato.

PubblicitÃ

Ogni anno, l’Istituto Monegasco di Statistica e Studi Economici (IMSEE) si occupa di censire la popolazione monegasca. A partire da quest’anno, l’IMSEE cambia metodo di calcolo utilizzando i registri anagrafici.

Ecco le nuove cifre al 31 dicembre 2023: 38.367 residenti di cui 64,6% maggiorenni stranieri (24.772), 23,9% monegaschi (9.179), 8,1% stranieri tra i 3 e i 17 anni frequentanti scuole di Monaco, 1,4% stranieri tra gli 0 e i 2 anni nati a Monaco.

Per quanto riguarda il resto della popolazione, l’IMSEE non ha dati precisi a causa di un vecchio censimento: “La popolazione restante, ossia i minori stranieri tra i 3 i 17 anni non scolarizzati nel Principato e i bambini stranieri nati fuori Monaco tra il 2021 e il 2023, viene stimata sulla base dei dati del Censimento 2016, ma è una quota che rappresenta solo il 2% del totale”.

Ripartizione della popolazione di Monaco secondo il censimento 2023 © IMSEE

Tutto quello che c’è da sapere per trasferirsi a Monaco

L’IMSEE rileva quindi che “l’aumento della popolazione rispetto all’ultimo censimento generale del 2016 è stato del 2,8%.” Il censimento annuale è già disponibile sul sito internet dell’IMSEE, alla pagina “Population et emploi [Popolazione e occupazione]”.