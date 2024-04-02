Смотрим Гран-при Монако без билетов

В дни монакского Гран-при многие зрители и любители Формулы-1 без билетов смотрят зрелище и погружаются в атмосферу гонок. В этом году Гран-при пройдет с 23 по 26 мая.

Pеклама

В дни Гран-при Монако главное – быть первым. Пилотам – на финише, а зрителям – на лучших местах. С четверга по воскресенье, в дни гонок, зрителей собирается очень много. По прибытии на вокзал Монако зрители фильтруются усиленной службой безопасности. Пройдя кордоны, они направляются на Скалу и возвышенности, чтобы понаблюдать за некоторыми виражами трассы. Публика приезжает достаточно рано, чтобы занять места поближе к ограждениям. Несмотря на свою удаленность, точка наблюдения открывает общий вид на гонку и позволяет насладиться ревом болидов по всему Княжеству.

Некоторые виражи можно наблюдать со Скалы Монако. © Monaco Tribune

Для болельщиков, желающих бесплатно следить за гонкой в реальном времени, она всегда транслируется из фанзоны на рынке Кондамин. В течение всех выходных там также проводятся многочисленные мероприятия. Встречи с пилотами, игровые тренажеры Формулы-1, продажа сувениров и пр. Это – идеальное место, чтобы окунуться в атмосферу события!

Рынок Кондамин принимает фанзону на все выходные Гран-при. © Monaco Tribune

Еще одна возможность насладиться Гран-при по низкой цене – различные монакские заведения, открытые в эти майские выходные. Многие из них транслируют гонку или квалификационные заезды на своих экранах. Но и здесь столики быстро занимаются и бронируются заранее.

В порту Эркюль, откуда стартуют заезды, многие рестораны пользуются своей близостью с монакскому Гран-при. Например, ресторан L’Escale, стоящий в нескольких метрах от бульвара Альбера I и знаменитых болидов Формулы-1. В нескольких шагах отсюда кафе Quai des artistes также открывает захватывающий вид. Конечно, в эти майские выходные все обеденные места в кафе забронированы. Как и в Caffè Milano.

Другие заведения, например Botticelli, организуют специальные предложения на Гран-при. В самом сердце трассы из этого ресторана открывается прямой вид на вираж Святой Девоты и на подъем к Казино. Заведение может принять до 300 посетителей и предлагает эксклюзивный комплект: билет, обед и вид. Но и здесь места быстро расходятся. Слово за вами!

Гран-при Австралии: двойной триумф Scuderia Ferrari