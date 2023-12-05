5 идей рождественских подарков «Made in Monaco»

Часики тикают, а вы еще не нашли идеальный подарок под вашу елку? Тогда эта статья – для вас.

Новый год – не за горами! Почему бы не порадовать родных местной продукцией? Мы отобрали пять монакских марок, которые очаруют всех ваших родных – женщин, мужчин и детей.

Аксессуары Monoïkos 1297

Эта монакская марка с улицы Принцессы Каролины специализируется на «экологически разумных» предметах роскоши и предлагает коллекции, посвященные Монако: Гран-при, яхты, кварталы города, цирк и пр. Они точно понравятся тем, кто любит Княжество. И таких не мало! Среди предлагаемых товаров – шали и шарфы, пляжные полотенца, сумочки, галстуки и пр. Не забудьте про свечи и ароматические диффузоры – эти подарки всегда приятны в доме.

6, Rue Princesse Caroline, 98000 Монако

© Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Бижутерия APM Монако

Что общего между Каролин Ресевер, Батистом Джабикони и Шарлем Леклером? Все эти знаменитости были «лицами» APM, монакской марки, название которой составлено из инициалов ее основательницы, Ариан Претт, начавшей бизнес в 1982 году. Сегодня ее невестка – у штурвала марки APM, отличающейся современным и минималистским стилем. Взгляните на ее цветастую рождественскую коллекцию, и всю зимнюю тоску снимает как рукой! А тем, кто любит персонализированные подарки, APM предлагает гравировку цифр, букв и символов, чтобы сделать их уникальными.

Metropole Shopping Monte-Carlo, 17 avenue des Spélugues, 98000 Монако

© APM Монако

Ликер L’Orangerie

Подарите вкус Монако! Гуляя по Княжеству вы наверняка заметили, что на улицах много померанцевых деревьев. Их около 600 на территории, а монегаск Филип Кюлаццо готовит из них в квартале Кондамин чудный ликер с горькой апельсиновой цедрой. Как он называется? Он называется L’Orangerie и украшает столы отелей компании SBM, а также столы Métropole, Яхт-клуба, Автомобильного клуба и старинных винных погребов Grands Chais Monégasques. Этот на 100% натуральный продукт, без красителей и консервантов, можно дегустировать в коктейлях, аперитивах и дижестивах, а также в кондитерских изделиях и мороженных. Ням-ням!

9 Rue de la Turbie, 98000 Монако

© L’Orangerie – Монакский ликер

Столовое и постельное белье от Maison Alia

Это монакское предприятие продает люксовое белье для постели, ванной и стола, а также изделия для детей. Почему бы не подарить на Рождество красивую скатерть или салфетки под приборы. Эти изделия изготавливаются из таких благородных материалов, как лен, вручную на заводе в Тоскане по монакским эскизам. Они отличаются цветастыми деталями, в частности, рождественская коллекция со своими тонко вышитыми снеговиками, елками и коврижками.

74, boulevard d’Italie, 98000 Монако

© Maison Alia

Великолепная рождественская фотография княжеской семьи

Уход за кожей от Lancaster

Знаете ли вы, что этот гигант на рынке средств по уходу за кожей насчитывает десять заводов по всему миру, один из которых находится в Монако? Марка Lancaster была основана на Скале в 1946 году и сегодня принадлежит американскому концерну Coty. В Княжестве Lancaster до сих пор располагает научно-исследовательским центром и заводом, выпускающим в целом около 50 миллионов изделий в год. Ее лидер продаж – солнцезащитный крем в знаменитой оранжевой упаковке, но Lancaster также отлично зарекомендовала себя в средствах по уходу за кожей лица. Сыворотки, кремы, тонизаторы и пр. Все для качественного skincare.

6, Av. Albert II, 98000 MonacoTech, Монако (завод)