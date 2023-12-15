Великолепная рождественская фотография княжеской семьи
Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла ежегодно фотографируются на Рождество.
В пятницу 15 декабря княжеский дворец представил блестящую фотографию княжеской семьи. По традиции, начатой Князем Ренье III и Княгиней Грейс с их детьми, принцессой Каролиной, наследным принцем Альбером и принцессой Стефанией, княжеская чета со своими близнецами сфотографировались на фоне рождественской елки в своем дворце.
В этом году Князь Альбер II и наследный принц Жак выбрали красивые костюмы с бабочками. Княгиня Шарлен и принцесса Габриэлла облачились в элегантные бархатные платья. Княгиня Шарлен надела длинное темно-бронзовое драпированное платье. Принцесса Габриэлла одета в платье сливового цвета с воланами на рукавах. Они уже не в первый раз подбирают сочетающиеся наряды. На последнем Национальном празднике они были в таких же одеждах, но другого цвета.
Прекрасная традиция
Каждый год монегаски и резиденты Княжества с нетерпением ждут рождественскую фотографию княжеской семьи. Полюбуйтесь фотографиями прошлых лет!