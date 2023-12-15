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Фото

Великолепная рождественская фотография княжеской семьи

Автор: Camille Esteve
Опубликовано 15 декабря 2023
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Князь Альбер II и наследный принц Жак оба носят бабочку. Княгиня Шарлен и принцесса Габриэлла одеты в бархатные платья – © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
Автор: Camille Esteve
- 15 декабря 2023

Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла ежегодно фотографируются на Рождество.

В пятницу 15 декабря княжеский дворец представил блестящую фотографию княжеской семьи. По традиции, начатой Князем Ренье III и Княгиней Грейс с их детьми, принцессой Каролиной, наследным принцем Альбером и принцессой Стефанией, княжеская чета со своими близнецами сфотографировались на фоне рождественской елки в своем дворце.

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Княжеская семья сфотографировалась на фоне елки – © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

В этом году Князь Альбер II и наследный принц Жак выбрали красивые костюмы с бабочками. Княгиня Шарлен и принцесса Габриэлла облачились в элегантные бархатные платья. Княгиня Шарлен надела длинное темно-бронзовое драпированное платье. Принцесса Габриэлла одета в платье сливового цвета с воланами на рукавах. Они уже не в первый раз подбирают сочетающиеся наряды. На последнем Национальном празднике они были в таких же одеждах, но другого цвета.

Князь Альбер II и Княгиня Шарлен раздали рождественские подарки Красного Креста Монако

Прекрасная традиция

Каждый год монегаски и резиденты Княжества с нетерпением ждут рождественскую фотографию княжеской семьи. Полюбуйтесь фотографиями прошлых лет!

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