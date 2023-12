Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont remis les colis de Noël de la Croix-Rouge monégasque

Des cadeaux pour les enfants et des colis gourmands !

C’est une belle tradition qui prend place chaque année à quelques jours de Noël. Le Couple Princier a remis, ce jeudi 14 décembre, les colis confectionnés par la Croix-Rouge monégasque, organisme présidé par le Souverain.

Après avoir assisté à un beau spectacle orchestré par les enfants de la crèche Rosine Sanmori, un établissement géré par la Croix-Rouge monégasque, le Couple Princier a distribué un cadeau à chaque petit.

La remise des colis gourmands s’est faite au siège de la Croix-Rouge monégasque – © Eric Mathon / Palais Princier

La journée s’est poursuivie par la distribution de colis gourmands, cette fois-ci aux bénéficiaires de la Croix-Rouge monégasque. L’occasion pour le Prince Albert II et la Princesse Charlène de rencontrer ces bénéficiaires et d’échanger avec eux dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, à l’approche des fêtes de fin d’année.