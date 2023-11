La Croix-Rouge Monégasque, récompensée de la Médaille de l’Ordre du Mérite International du Sang

Cette distinction prestigieuse récompense les actions de l’Amicale des donneurs de sang de Monaco.

C’est une belle récompense que la Croix-Rouge Monégasque a reçue le 25 novembre dernier. Une délégation de la Fédération Internationale des Organisations de Donneurs de Sang (FIODS) s’est rendue au siège de la CRM et y a été accueillie par Frédéric Platini, son Secrétaire Général, et Christine Boggiano, présidente de l’Amicale des Donneurs de Sang de Monaco (ADSM).

Le président de la FIODS, le docteur Sayah Abdelmalek, a ainsi remis à la Croix-Rouge Monégasque la médaille de l’Ordre du Mérite International du Sang. Le docteur Sayah Abdelmalek était par ailleurs accompagné de membre du Comité Exécutif de la FIODS, dont les vice-présidents Serge Dautrebande (Monaco) et Joaquim Mendes Silva (Portugal).

Frédéric Platini et Christine Boggiano – © Croix-Rouge Monégasque

« La médaille du mérite, c’est une motivation et une reconnaissance du travail accompli par les membres de la Croix-Rouge et du travail dont s’inspire toute l’humanité en matière d’éthique et de travail volontaire et non-rémunéré. La Fédération Internationale des Organisations de Donneurs de Sang se fait un grand honneur d’honorer la Croix-Rouge par une médaille de mérite international », a témoigné le docteur Sayah Abdelmalek sur Monaco Info.

Une distinction qui récompense donc les actions de l’Amicale des donneurs de sang de Monaco et souligne les liens d’amitié entre la FIODS et l’ADSM. Pour rappel, en octobre 2023, l’ADSM avait notamment fait don, en présence du Prince Albert II, Président de la Croix-Rouge Monégasque, de l’unité mobile pour le prélèvement de sang (entièrement rénovée) à l’AVIS, (Associazione Volontari Italiani del Sangue), installés dans la province de Molise dans le sud-est de l’Italie.