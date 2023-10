L’Amicale des Donneurs de Sang de Monaco a offert son camion à une ville italienne

Cette Unité Mobile de Prélèvement avait été achetée en 1999.

Direction : Molise, en Italie. Mardi 10 octobre au soir, le camion de l’Unité Mobile de Prélèvement (UMP) de l’Amicale des Donneurs de Sang a quitté la Place du Palais, en présence du Prince Albert II, de Christine Boggiano et Serge Dautrebande, respectivement Présidente et Vice-Président de l’Amicale des Donneurs de Sang, et de Gian-Franco Massaro, Président de l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue).

Ce dernier a récupéré les clés du véhicule, acheté en 1999 par l’Amicale des Donneurs de Sang et complètement rénové par la Croix-Rouge Monégasque en 2018.

Pendant 24 ans, l’UMP a parcouru la Principauté deux fois par semaine, pour collecter le sang des donneurs dans différents points de Monaco.

Les clés du véhicule ont été remises à Gian-Franco Massaro, Président de l’AVIS – © Michael Alesi / Palais Princier

Don du sang : Monaco a besoin de vous

Mais comme le précise Nice-Matin, le camion ne servait plus depuis 2020, puisque la législation sur le don de sang dans des stations mobiles a changé. Désormais, un espace aménagé au Centre Hospitalier Princesse Grace permet d’accueillir les donneurs, qui peuvent d’ailleurs s’y rendre grâce aux navettes du CHPG.

Ce camion de collecte devrait hautement soutenir la province de Molise, située au sud-est de l’Italie, qui a déclaré qu’en matière de don du sang, « les moyens sont faibles. »