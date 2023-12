Découvrez la magnifique photo de Noël de la Famille Princière

Le Prince Albert II et le Prince héréditaire Jacques portent tous deux un nœud papillon. La Princesse Charlène et la Princesse Gabriella sont, quant à elles, vêtues de velours - © Eric Mathon / Palais Princier

Comme chaque année, le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella prennent la pose pour les fêtes de fin d’année.

Le Palais Princier a dévoilé ce vendredi 15 décembre la très belle photo de Noël de la Famille Princière. Comme le veut la tradition instaurée par le Prince Rainier III et la Princesse Grace, aux côtés de leurs enfants, la Princesse Caroline, le Prince héréditaire Albert et la Princesse Stéphanie, le Couple et les Jumeaux Princiers ont pris la pose devant le beau sapin du Palais Princier.

La Famille Princière a pris la pose devant le sapin – © Eric Mathon / Palais Princier

Cette année, le Prince Albert II et le Prince héréditaire Jacques ont opté pour un beau costume, agrémenté d’un nœud papillon. La Princesse Charlène et la Princesse Gabriella, quant à elles, sont parées d’élégantes robes en velours. La Princesse Charlène porte ainsi une robe longue et drapée, jaune mordoré. La Princesse Gabriella, pour sa part, est vêtue d’une robe de couleur prune à petites manches à volants. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les deux Princesses accordent leurs tenues. Lors de la dernière fête nationale, elles arboraient la même tenue, dans des coloris différents.

Une belle tradition

Chaque année, les Monégasques et résidents attendent avec impatience de découvrir la photo de Noël de la Famille Princière. Voici quelques photos des années passées :