Scoprite la splendida foto di Natale della Famiglia Principesca

Come ogni anno, il Principe Alberto II, la Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella posano in occasione delle feste.

Venerdì 15 dicembre, il Palazzo del Principe ha svelato la meravigliosa foto natalizia della Famiglia Principesca. Come da tradizione, istituita dal Principe Ranieri III e dalla Principessa Grace, che posavano insieme ai loro figli, la Principessa Carolina, il Principe Ereditario Alberto e la Principessa Stéphanie, la Coppia e i Gemelli Principeschi sono ritratti davanti allo splendido albero del Palazzo del Principe.

La famiglia principesca posa davanti all’albero di Natale – ¬© Eric Mathon / Palazzo del Principe

Quest’anno, il Principe Alberto II e il Principe Ereditario Jacques hanno optato per un abito scuro con tanto di papillon. La Principessa Charl√®ne e la Principessa Gabriella, invece, hanno indossato due splendidi abiti di velluto: la Principessa Charl√®ne, un modello lungo e drappeggiato di colore giallo oro, mentre la Principessa Gabriella, un abito color prugna con maniche corte con volant. Non √® la prima volta che le due principesse sfoggiano un look abbinato. In occasione dell’ultima Festa nazionale, avevano lo stesso abito in colori diversi.

Una bella tradizione

Ogni anno, i monegaschi e i residenti attendono con ansia di vedere la foto di Natale della Famiglia Principesca. Ecco alcuni scatti degli anni passati: