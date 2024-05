La famiglia Principesca accolta all’Eliseo da Emmanuel Macron

Marted├Č 14 maggio, il Principe Alberto II ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore del Merito Agricolo dal Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, presso il Palazzo dell’Eliseo a Parigi.

Con le congratulazioni di Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte Macron, il Principe Alberto II ├Ę stato insignito Commendatore del Merito Agricolo alla presenza della Principessa Charl├Ęne, della Principessa di Hannover, del Principe ereditario Jacques, della Principessa Gabriella e di numerose personalit├á monegasche e francesi.

Il Merito agricolo viene assegnato a uomini e donne che hanno reso servizi meritevoli all’agricoltura francese. Il Principe l’ha ottenuto in particolare per i numerosi siti storici Grimaldi nei comuni francesi e per le loro aziende agricole.

┬ę ├ëric Mathon / Palazzo del Principe

┬ę ├ëric Mathon / Palazzo del Principe

┬ę ├ëric Mathon / Palazzo del Principe

Emmanuel Macron a fianco della Famiglia Principesca ┬ę ├ëric Mathon / Palazzo del Principe

Brigitte Macron a fianco della Famiglia Principesca ┬ę ├ëric Mathon / Palazzo del Principe

Sempre a Parigi, lo scorso dicembre, al Principe Alberto ├Ę stato assegnato il Premio per la transizione ecologica dalla rivista Politique Internationale e dal Cercle MBC per il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente.

Lo scorso novembre, inoltre, il Principe ha ricevuto le insegne dellÔÇÖOrdine Supremo della SS.Annunziata da parte del padre del Principe Emanuele Filiberto di Savoia, residente monegasco. Questo ordine dinastico ├Ę la pi├╣ alta onorificenza conferita dalla Real Casa di Savoia e, in passato, dal Re d’Italia.

All’estero, invece, il Sovrano ├Ę stato insignito dal Re della Malesia Abdullah Shah dell’Ordine della Corona del Regno, la pi├╣ alta onorificenza nazionale, che pu├▓ essere conferita solo al Re della Malesia all’inizio del suo regno, e a sua moglie, la Regina della Malesia.

