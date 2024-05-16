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Эммануэль Макрон принял княжескую семью в Елисейском дворце

Автор: Anaïs Riu
Опубликовано 16 мая 2024
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Орден за заслуги в области сельского хозяйства присуждается, среди прочего, за деятельность на благо сельского мира © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
Автор: Anaïs Riu
- 16 мая 2024

Во вторник, 14 мая, в Елисейском дворце в Париже Эммануэль Макрон вручил Князю Альберу II знаки отличия командора Ордена за заслуги в области сельского хозяйства.

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон поздравили Князя Альбера II и вручили ему знаки отличия командора Ордена за заслуги в области сельского хозяйства в присутствии Княгини Шарлен, принцессы Ганноверской, наследного принца Жака, принцессы Габриэллы и нескольких французских и монакских представителей.

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Знаки отличия за заслуги в области сельского хозяйства присваиваются за выдающиеся заслуги во французском сельском хозяйстве. Князь получил эти знаки отличия, в частности, за многочисленные исторические объекты Гримальди во французских коммунах, а также за их фермерские хозяйства.

© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец 
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец 
© Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец 
Эммануэль Макрон с княжеской семьей © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец 
Брижит Макрон с княжеской семьей © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец 

В декабре прошлого года журнал Politique Internationale и Cercle MBC вручили Князю Альберу II Приз за экологические преобразования за его работу на благо защиты окружающей среды.

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В ноябре прошлого года Князь также получил знаки отличия высшего ордена Святейшей Аннонсиады от имени отца князя Эммануэля-Филибера Савойского, резидента Монако. Этот династийный орден – высшая награда Дома Савойи, ранее вручавшийся королем Италии.

За рубежом Князь был посвящен королем Малайзии Абдулом Халимом Муадзам Шахом в рыцари ордена Короны королевства. Это наивысший национальный знак отличия, который может быть присужден только королю Малайзии в начале его правления, а также его супруге, королеве Малайзии.

Князь Альбер II возведен в сан братства Виноделов Фронтонне

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