Le Prince Albert II, premier lauréat du Prix de la Transition Ecologique

Le Prix a été créé cette année par la Revue Politique Internationale et par le Cercle MBC.

Lors de son déplacement à Paris ce mardi 12 décembre, le Souverain a rendu hommage au Professeur Yves Coppens, avant de participer à une vente de charité au profit de l’association Antoine Alléno. En soirée, la délégation princière a participé au dîner de gala de l’amitié franco-monégasque qui s’est tenu au Cercle de l’Union Interalliée.

Le Prix a été remis lors d'un dîner-gala de l'amitié franco-monégasque

C’est au cours de cette soirée que le Souverain s’est vu décerner le Prix de la Transition Ecologique par la revue Politique Internationale et par le Cercle MBC, un club fondé en 1968 qui regroupe 600 personnalités du monde des af­faires, de la culture et des médias, et qui offre à ses membres la possibilité de nouer des relations professionnelles et d’amitié fortes à travers différents évènements.

Le Souverain, aux côtés de Patrick Wasjman, Président de la revue Politique Internationale

Le Prix a été créé cette année, le Prince Albert II est donc le tout premier lauréat de cette belle distinction, qui le récompense pour ses engagements en faveur de la protection de l’environnement.

« Nous avons différentes catégories de prix : le Prix du Courage politique, (…) nous avons d’autres Prix sur l’engagement européen… Et nous avons créé un Prix de la Transition Ecologique et, naturellement, notre jury et tous les membres de nos rédactions ont pensé que la personnalité qui méritait le plus de recevoir ce Prix, c’était le Prince Albert de Monaco. Je dirais qu’il n’y a même pas eu de débats, tellement l’unanimité était évidente », a souligné Patrick Wajsman, Président de la revue Politique Internationale.