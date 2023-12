Le Prince Albert II, aux côtés de Yannick Alléno pour une vente au profit de l’association Antoine Alléno

Le fils du chef étoilé avait été victime d’un homicide routier.

Ce mardi 12 décembre, le Souverain était en déplacement à Paris. Après avoir rendu hommage au Professeur Yves Coppens, à l’Unesco, le Prince Albert II s’est rendu au Pavillon Ledoyen pour prendre part à la vente de charité exceptionnelle de vins et de champagnes organisée au profit de l’Association Antoine Alléno.

Pour rappel, cette association a été créée l’an dernier par le chef étoilé, après le décès brutal de son fils, Antoine, 24 ans, percuté par un chauffard.

L’association Antoine Alléno est engagée contre les infractions routières et accompagne les familles endeuillées – © Axel Bastello / Palais Princier

C’est donc en hommage à Antoine, mais aussi en soutien à l’association, que cette vente d’une collection offerte par les plus grands chefs étoilés et les meilleurs vignerons du monde a été organisée. L’association Antoine Alléno s’est engagée contre les infractions routières et accompagne les familles endeuillées. Elle a également pour objectif d’aider à mieux protéger les jeunes générations des violences et des comportements dangereux.