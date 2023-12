Le Prince Albert II a rendu hommage au Professeur Yves Coppens

Un Ă©vĂ©nement commĂ©moratif Ă©tait organisĂ© Ă l’Unesco.

Ce mardi 12 dĂ©cembre, le Souverain Ă©tait Ă Paris, et plus prĂ©cisĂ©ment Ă la maison de l’Unesco, afin de participer Ă un Ă©vĂ©nement en hommage au Professeur Yves Coppens, dĂ©cĂ©dĂ© l’an dernier.

Pour rappel, ce palĂ©ontologue et palĂ©oanthropologue de renommĂ©e mondiale faisait partie de l’Ă©quipe qui a dĂ©couvert l’australopithèque Lucy, dont une rĂ©plique est d’ailleurs abritĂ©e Ă l’Unesco. Yves Coppens Ă©tait Ă©galement PrĂ©sident du ComitĂ© Scientifique International du MusĂ©e d’Anthropologie PrĂ©historique de Monaco et membre du Conseil d’Administration de l’Institut de PalĂ©ontologie humaine.

Aussi, cet événement était organisé conjointement par la Délégation de la Principauté de Monaco à Paris, le Musée d’Anthropologie Préhistorique et l’Unesco.

Le Prince a pris la parole pour rendre hommage au Professeur Yves Coppens – © Axel Bastello / Palais Princier

Après avoir Ă©coutĂ© les interventions de Xing Qu, Directeur adjoint de l’Unesco, d’Anne-Marie Boisbouvier, Ambassadeur, dĂ©lĂ©guĂ© permanent de Monaco auprès de l’Unesco, et d’Elena Rossoni Notter, Directeur du MusĂ©e d’Anthropologie prĂ©historique de Monaco, le Souverain a pris la parole pour saluer la mĂ©moire du palĂ©ontologue.

« Le Professeur nous a aidĂ©s Ă rendre le musĂ©e encore plus enrichissant. (…) Il a mis Ă notre disposition 17 membres Ă©minents, spĂ©cialistes de chaque pays, pour ce qui concerne la PrĂ©histoire. C’Ă©tait un PrĂ©sident, un parrain de la science, magnifique et vraiment très altruiste », a commentĂ© Elena Rossoni Notter, au micro de Monaco Info.

Le Souverain, aux cĂ´tĂ©s de Xing Qu, Anne-Marie Boisbouvier et Elena Rossoni Notter – © Axel Bastello / Palais Princier

La Prince et sa dĂ©lĂ©gation ont ensuite assistĂ© Ă une table ronde sur le thème « Patrimoine et changement climatique », animĂ©e par des scientifiques venus du monde entier. Enfin, le Prince s’est entretenu quelques minutes avec les diffĂ©rents intervenants, ainsi qu’avec l’Ă©pouse et le fils du Professeur Coppens.