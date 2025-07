La Princesse Caroline découvre l’exposition Cactus à la Villa Sauber

La Princesse Caroline accompagnée par la Princesse Alexandra et Ben-Sylvester Strautmann a inauguré l’exposition Cactus © Direction de la Communication - Manuel Vitali

La Princesse Caroline et sa fille Alexandra ont inauguré le 5 juillet l’exposition dédiée aux cactées au Nouveau Musée National de Monaco.

Elles ont parcouru avec Björn Dahlström, le directeur du NMNM, les salles de la Villa Sauber pour découvrir cette exposition inédite consacrée aux cactées et plantes succulentes. Fruit d’une collaboration avec le musée Yves Saint Laurent de Marrakech, cette manifestation réunit plus de 200 œuvres sous le double angle botanique et artistique.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

L’exposition explore la fascination qu’exercent ces végétaux sur la création depuis le début du XXe siècle. Photographies de Brassaï prises au Jardin exotique de Monaco dans les années 1930, peintures de Domenico Gnoli, créations contemporaines de Wolfgang Tillmans ou dessins numériques de David Hockney composent le parcours.

L’été à Monaco : les grandes expositions à ne pas manquer

Les jardins de la Villa Sauber complètent la visite avec une collection de cactées vivantes, créée spécialement pour l’événement en partenariat avec le Jardin exotique monégasque.

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

© Direction de la Communication – Manuel Vitali

La Princesse Caroline et ses filles réunies au Jumping de Monte-Carlo

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 6 juillet 2025 au 11 janvier 2026 à la Villa Sauber, 17 avenue Princesse Grace. Horaires : 11 heures -19 heures en juillet et août. Tarifs : 6 euros /gratuit pour les -26 ans. Renseignements au +377 98.98.91.26.