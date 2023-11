Le Prince Albert II, reçu par le Roi Abdullah Shah en Malaisie

Les deux Souverains ont planté ensemble l’arbre de l’amitié.

Initié ce dimanche, le voyage diplomatique du Prince Albert II en Malaisie s’est poursuivi ce lundi 27 novembre. Le Souverain a ainsi été reçu au Palais national de Kuala Lumpur par le Roi Abdullah Shah et son épouse, la Reine Tunku Azizah.

Après l’interprétation des hymnes nationaux de Monaco et de la Malaisie, suivie par les détonations de 21 coups de canon d’artillerie, le Prince Souverain a passé en revue les troupes du 1er Bataillon du Royal Malay Regiment.

Le Prince a salué la Garde royale – © Michael Alesi / Palais Princier

Ensuite, le Prince et le Roi ont planté ensemble l’arbre de l’amitié : un Pokok Keranji, arbre fruitier malaisien dont les fruits sont utilisés pour confectionner les meilleurs plats de la cuisine du pays. Un symbole fort pour rappeler les liens qui unissent la Principauté et la Malaisie. C’est d’ailleurs après sa visite à Monaco en mai dernier, à l’occasion du dernier Grand Prix de Formule 1, que le Roi Abdullah Shah a eu envie d’inviter le Prince dans sa superbe résidence de 97 hectares : l’Istana Negara.

Le Prince et le Roi ont planté l’arbre de l’amitié – © Michael Alesi / Palais Princier

Le Roi Abdullah Shah a décoré l’ensemble de la délégation monégasque, et le Prince Albert II en a fait de même pour la délégation malaise. Le Prince s’est d’ailleurs vu remettre par le Roi la plus haute distinction du pays. Après la cérémonie, et en présence de plusieurs centaines d’invités, s’est déroulé le banquet d’Etat : un repas gastronomique au son de l’Orchestre national de Malaisie et rythmé par une succession de spectacles dansants.

Le Roi Abdullah Shah a décoré l’ensemble de la délégation monégasque, et le Prince Albert II a décoré la délégation malaise – © Michael Alesi / Palais Princier

A la demande du nouveau Consul honoraire de Monaco en Malaisie, s’est ensuite tenu le Monaco Economic Forum de Kuala Lumpur 2023, au sein de l’Hôtel mandarin oriental. L’occasion de mettre en lumière le modèle économique monégasque, à la fois exemplaire et lucratif.

Après la cérémonie, un grand banquet était donné en l’honneur du Prince – © Michael Alesi / Palais Princier

« Je pense que la rencontre d’aujourd’hui entre les deux secteurs économiques de nos pays était intéressante, a témoigné, sur Monaco Info, Tengu Zafrul Aziz, Ministre des Investissements, des échanges et de l’industrie de Malaisie. Nous avons vu à quel point Monaco et la Malaisie peuvent travailler ensemble dans divers domaines, surtout lorsque l’on parle de développement durable, de l’environnement et des énergies propres. Je crois que nos deux pays en sont soucieux. »

La journée s’est achevée par la signature d’un protocole d’accord entre le Yacht Club de Monaco et le Royal Selangor Yacht Club. Les deux entités étaient déjà en lien depuis 2008, mais avec cette signature, les deux organismes espèrent pouvoir co-organiser des régates et développer l’éco-tourisme du yachting malais. L’objectif, à terme, serait de décrocher la certification monégasque « La Belle Classe Destinations ».

« La Malaisie a toutes les chances de rentrer dans ce label, a affirmé Bernard d’Alessandri, Secrétaire général du Yacht Club de Monaco, sur Monaco Info. Ce sont des gens très soucieux de l’environnement, ce qui est l’une des préoccupations. Ils sont aussi soucieux de l’éducation, de l’étiquette, du développement du yachting, de la transmission de la tradition. »

Le déplacement du Prince s’achève ce mardi, avec la visite des Centres nationaux de conservation des tigres et des éléphants d’Asie.