Le Prince Albert II en voyage diplomatique en Malaisie

Le Souverain y a inauguré le Consulat de Monaco.

Cela faisait 26 ans que le Prince Albert II, √† l’√©poque Prince h√©r√©ditaire, ne s’√©tait pas rendu en Malaisie. Ce dimanche 26 novembre, le Souverain est arriv√© √† Kuala-Lumpur pour un voyage diplomatique de trois jours.

Il s’agit d’ailleurs de la premi√®re visite officielle d’un chef d’Etat mon√©gasque dans le pays. Ce dimanche, donc, le Prince Albert II y a inaugur√© le Consulat de Monaco, en pr√©sence du Ministre des Affaires √©trang√®res malais.

Le Souverain a inauguré le Consulat de Monaco Р© Michael Alesi / Palais Princier

¬ę C’est vraiment un grand honneur et un moment tr√®s sp√©cial, autant pour la Malaisie que pour Monaco, a t√©moign√© Dato’Sri Mohan Naresh, r√©cemment nomm√© Consul honoraire de Monaco en Malaisie, au micro de Monaco Info. Cela va pouvoir mettre en lumi√®re toutes les opportunit√©s sociales et commerciales entre les deux pays. C’est important de pr√©senter ce qui d√©finit l’√©conomie, mais aussi toutes les autres choses que fait la Principaut√©, notamment la Fondation Prince Albert II et les autres activit√©s. C’est important d’√©duquer la population malaise. Pour le moment, elle ne conna√ģt que la Formule 1, et peut-√™tre le Yacht Show, donc elle doit en savoir plus et surtout comprendre comment un si petit pays a su devenir une puissance √©conomique dans le monde. ¬Ľ

L’inauguration de ce Consulat constitue donc une √©tape suppl√©mentaire dans le d√©veloppement des liens diplomatiques entre le pays et la Principaut√©, initi√©s en 2010. Le Souverain et sa d√©l√©gation se sont √©galement rendus au Mus√©e des Arts islamiques, o√Ļ le Prince a inscrit un mot dans le livre d’or, devant les m√©dias malais.

Le Prince a sign√© le livre d’or du Mus√©e des arts islamiques – ¬© Michael Alesi / Palais Princier

Ce lundi, le Souverain est re√ßu au Palais national par le Roi Abdullah Shah. Apr√®s le repas d’Etat, se tiendra le Monaco Economic Forum, organis√© par le Monaco Economic Board, repr√©sent√© par Michel Dotta. Mardi, le volet environnemental sera abord√©, avec la visite des Centres nationaux de conservation des tigres et des √©l√©phants d’Asie.