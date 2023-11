Une avenue de Peille prend le nom du Prince Rainier III

Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie étaient présents pour dévoiler la plaque.

Ce samedi 25 novembre, le Souverain et la Princesse Stéphanie étaient à Peille, afin de rendre hommage à leur père, le Prince Rainier III, dans le cadre des commémorations du Centenaire de sa naissance.

Tous deux, aux cĂ´tĂ©s de nombreuses personnalitĂ©s de Monaco et des Alpes-Maritimes, ont dĂ©voilĂ© la plaque inaugurale de la nouvelle avenue Prince Rainier III, artère qui mène au Monte-Carlo Golf club. La dĂ©cision avait Ă©tĂ© votĂ©e Ă l’unanimitĂ© le 7 aoĂ»t dernier par le Conseil municipal de Peille, sur une proposition du maire, Cyril Piazza.

« L’idĂ©e est venue simplement. A Peille, nous avions des places, des lieux dĂ©diĂ©s aux Princes et Princesses de Monaco et nous n’en avions pas pour le Prince Rainier III. L’idĂ©e est donc venue de dĂ©nommer cette route dite « du golf » en « avenue Prince Rainier III de Monaco » », a expliquĂ© le maire au micro de Monaco Info.

Une dĂ©nomination hautement symbolique. Pour rappel, en 1957, le Prince Rainier III avait Ă©tabli la rĂ©sidence secondaire de sa Famille au sein de la commune, Ă laquelle il Ă©tait très attachĂ©. Le Prince Bâtisseur avait mĂŞme fait don d’un orgue provenant de la chapelle du Palais Princier Ă la paroisse de Peille, aujourd’hui administrĂ©e par l’archidiocèse de Monaco, bien qu’elle appartienne au diocèse de Nice.

Cette nouvelle nomination est Ă©galement l’occasion de rappeler l’anciennetĂ© des relations entre Peille et la PrincipautĂ©. Et pour cause : ces relations remontent au XIIe siècle, Ă l’époque oĂą les Grimaldi n’avaient pas encore Ă©tabli de souverainetĂ© Ă Monaco, et oĂą les consuls de Peille avaient cĂ©dĂ© leurs droits sur le Rocher Ă la commune de GĂŞnes.



D’ailleurs, en 2019, et en mĂ©moire de liens renforcĂ©s au fil des siècles, le Prince Albert II et la Princesse Charlène avaient dĂ©voilĂ© la plaque d’appartenance de la commune au rĂ©seau des Site historiques Grimaldi de Monaco, avant de recevoir solennellement la distinction de citoyens d’honneur. Cyril Piazza, qui a offert des rameaux d’olivier centenaire au Prince, est par ailleurs l’actuel prĂ©sident de l’association nationale française des Sites historiques Grimaldi.

