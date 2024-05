Cinque spiagge sabbiose da scoprire nei dintorni di Monaco

Antibes, Cannes, Théoule-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat e Ventimiglia sono tutte facilmente raggiungibili dal Principato e vantano spiagge da scoprire o riscoprire per tutte l’estate!

Monaco Tribune vi porta alla scoperta del lungomare della Riviera francese. Un vero tesoro che racchiude piccole gemme, se si sa dove cercare. Ecco le spiagge perfette per godersi il sole estivo senza che i fastidiosi sassolini rovinino le vostre giornate di tintarella.

1. Spiaggia La Salis – Antibes

È una delle spiagge di sabbia bianca più belle della costa. La vista è superlativa, e non c’è niente di meglio che tuffarsi nell’acqua fresca dopo aver camminato sulla sabbia calda.

Come le altre spiagge, anche questa offre un’ampia gamma di servizi per permettervi di godervi al meglio la vostra vacanza.

2. Spiaggia La Bocca – Cannes

Immensa spiaggia lungo il Boulevard du Midi, La Bocca offre un benessere impareggiabile per le vostre vacanze estive. Acqua limpida, sabbia fine e campi da beach volley riempiranno le vostre giornate mentre vi godete l’immancabile sole.

La spiaggia è sempre sorvegliata, quindi non preoccupatevi di portare i vostri bambini che potranno divertirsi in serenità !

3. Spiaggia Le Ch̢teau РTh̩oule-sur-Mer

Dopo Antibes e Cannes, Théoule-sur-Mer offre un’altra spiaggia spettacolare formata al 100% da sabbia fine. Godetevi le deliziose passeggiate con vista sull’Estérel e le acque turchesi più piacevoli che mai.

La spiaggia è vicina al centro della città ed è accessibile alle persone con mobilità ridotta!

4. Spiaggia Passable – Saint-Jean-Cap-Ferrat

Una spiaggia magnifica con vista sul porto e sul paesino di Villefranche-sur-mer. Saint Jean Cap Ferrat ha sempre goduto di una certa reputazione, fatta di bellezza e dolce far niente, e la spiaggia Passable ne è l’esempio perfetto.

Inoltre il lungomare è diviso in due parti, una pubblica e una privata, così potrete scegliere l’esperienza che preferite in questa baia costeggiata di palme. Poco importa dove deciderete di distendervi al sole, potrete stare certi che sarete al riparo dal vento poiché l’insenature proteggono dalla brezza marina.

5. Spiaggia Le Calandre – Ventimiglia

Passiamo la frontiera in direzione di Ventimiglia per dire addio a pietre e sassolini fastidiosi. Godetevi questa spiaggetta sabbiosa, perfetta per divertirsi con i bambini, prendersi il sole e fare un bel bagno.

Troverete anche un bar per rilassarvi sorseggiando un buon drink (alcolico o no) e docce con acqua dolce per sciacquarvi dopo il bagno a mare! La spiaggia è lontana dalle grandi città ed è ideale per rilassarsi al massimo.