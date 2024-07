Artmonte-carlo e Monaco Art Week tornano a Monaco quest’estate

Dopo il successo della rispettiva 7a e 5a edizione, i due eventi dedicati all’arte tornano nel Principato.

A luglio, l’arte conquista il Principato! L’ottava edizione della fiera artmonte-carlo si terrĂ dal 6 al 7 luglio 2024, mentre la sesta edizione della Monaco Art week si svolge dal 2 al 7 luglio. Entrambi gli eventi, posti sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto II, hanno annunciato contemporaneamente i loro programmi.

PubblicitĂ

27 gallerie internazionali all’artmonte-carlo

Oltre 27 gallerie internazionali di arte moderna e contemporanea e oltre 200 artisti saranno presenti al Grimaldi Forum di Monaco per la fiera artmonte-carlo. Tra gli habitué ci saranno Perrotin, Mennour, Van de Weghe, Vedovi, Franco Noero e Nathalie Obadia, oltre ai nuovi arrivati Lisson Gallery, Lelong & Co, Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Larkin Erdmann Fine Art, ML fine art, Semiose e Wilde. Parteciperanno anche gallerie affermate nel Principato come Hauser & Wirth, Almine Rech, Retelet, Moretti e Opera.

Quest’anno, il salone dispone di una nuova area lounge progettata da Ruinart e Roche Bobois, oltre a nuove collaborazioni con gli attori culturali di Monaco, tra cui la Fondazione Principe Alberto II di Monaco, il Teatro Principessa Grace e il Pavillon Bosio.

Monaco Art Week, un programma d’eccezione

Visto che le buone notizie non arrivano mai da sole, l’itinerario della Monaco Art Week proporrĂ un circuito di mostre attraverso diversi quartieri, in concomitanza con la fiera artmonte-carlo. In programma, numerosi incontri, dibattiti e conferenze che combinano scultura, pittura e alta gioielleria. L’evento di quest’anno riunisce 19 partecipanti, tra cui Artcurial, Boghossian, Christie’s, collect|mc, Hauser & Wirth, HOFA, HĂŽtel des Ventes de Monte-Carlo, Kamil Art Gallery, Lebreton, Elisabeth Lillo-Renner, Moretti Fine Art, NM Contemporary, Opera Gallery, Almine Rech, Galerie Retelet, Galerie Adriano Ribolzi, Sotheby’s, Teos Gallery Monte-Carlo, M.F. Toninelli Art Moderne e, per la prima volta, Almine Rech Gallery.