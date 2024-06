Artmonte-carlo et Monaco Art Week reviennent à Monaco cet été 

Après une 7e et une 5e édition réussies, ces deux manifestations artistiques sont de retour dans la Principauté.

En juillet, l’art va investir toute la Principauté ! La huitième édition du salon artmonte-carlo se tiendra du 6 au 7 juillet 2024 tandis qu’en parallèle, la sixième Monaco Art week posera ses bagages du 2 au 7 juillet. Et ces deux événements, placés sous le Haut-Patronage du Prince Albert II, ont annoncé leur programmation simultanément.

27 galeries internationales à l’artmonte-carlo

C’est pas moins de 27 galeries internationales d’art moderne et contemporain et plus de 200 artistes qui seront présents au Grimaldi Forum de Monaco pour le salon artmonte-carlo. Parmi les fidèles, il y aura Perrotin, Mennour, Van de Weghe, Vedovi, Franco Noero et Nathalie Obadia qui cohabiteront avec les nouveaux venus, les galeries Lisson Gallery, Lelong & Co., Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Larkin Erdmann Fine Art, ML fine art, Semiose et Wilde. Les galeries établies en Principauté, à l’instar de Hauser & Wirth, Almine Rech, Retelet, Moretti et Opera, elles aussi, seront de la partie.

Cette année, le salon présente un nouvel espace lounge aménagé par Ruinart et Roche Bobois ainsi que de nouvelles collaborations avec les acteurs culturels de Monaco comme la Fondation Prince Albert II de Monaco, le Théâtre Princesse Grace ou encore le Pavillon Bosio.

Monaco Art Week, un programme d’exception

Parce qu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le parcours Monaco Art Week offrira un circuit d’expositions à travers différents quartiers, conjointement au salon artmonte-carlo. Au programme : plusieurs rencontres, des débats et conférences mêlant sculpture, peinture et haute joaillerie. Cette édition réunit 19 participants qui sont Artcurial ; Boghossian ; Christie’s ; collect|mc ; Hauser & Wirth ; HOFA ; Hôtel des Ventes de Monte-Carlo ; Kamil Art Gallery ; Lebreton ; Elisabeth Lillo-Renner ; Moretti Fine Art ; NM Contemporary ; Opera Gallery ; Almine Rech ; Galerie Retelet ; Galerie Adriano Ribolzi ; Sotheby’s ; Teos Gallery Monte-Carlo ; M.F. Toninelli Art Moderne et la galerie Almine Rech pour la première fois.