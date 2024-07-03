Artmonte-carlo и Неделя искусств Монако возвращаются этим летом

Неделя искусств Монако в шестой раз откроет свои двери в присутствии принцессы Каролины © Неделя искусств Монако.

После успешных 7-го и 5-го салонов соответственно, эти два художественных события снова пройдут в Княжестве.

Июль в Княжестве вновь пройдёт под знаком искусства! Восьмой по счёту Artmonte-carlo пройдет с 6 по 7 июля 2024 года, а шестая Неделя искусств Монако состоится со 2 по 7 июля. Оба мероприятия, проводимые под высоким патронажем Князя Альбера II, одновременно обнародовали свои программы.

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27 международных галерей в программе artmonte-carlo

На ярмарке artmonte-carlo в Гримальди Форуме в Монако будет представлено более 27 международных галерей современного и новейшего искусства и свыше 200 художников. Среди постоянных участников такие известные галереи, как Perrotin, Mennour, Van de Weghe, Vedovi, Franco Noero и Nathalie Obadia. Впечатляет и список новых участников: Lisson Gallery, Lelong & Co, Georges-Philippe & Nathalie Vallois, Larkin Erdmann Fine Art, ML fine art, Semiose и Wilde. Также на выставке примут участие местные галереи, такие как Hauser & Wirth, Almine Rech, Retelet, Moretti и Opera.

В этом году на выставке будет представлена новая лаунж-зона, разработанная Ruinart и Roche Bobois, а также новые сотрудничества с культурными деятелями Монако, включая Фонд Князя Монако Альбера II, Театр Княгини Грейс и школа искусств «Павильон Бозио».

Неделя искусств в Монако: исключительная программа

Культурная программа полнится хорошими новостями: Неделя искусств в Монако предложит обширный тур выставок по различным районам города, приуроченный к ярмарке artmonte-carlo. В программе запланированы несколько встреч, дебатов и конференций, посвященных скульптуре, живописи и ювелирному искусству. В этом году мероприятие объединяет 19 участников, среди которых Artcurial, Boghossian, Christie’s, collect|mc, Hauser & Wirth, HOFA, Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, Kamil Art Gallery, Lebreton, Elisabeth Lillo-Renner, Moretti Fine Art, NM Contemporary, Opera Gallery, Galerie Retelet, Galerie Adriano Ribolzi, Sotheby’s, Teos Gallery Monte-Carlo, M.F. Toninelli Art Moderne, а также новый участник — Almine Rech Gallery.