Les cinq plages de sable fin à découvrir aux alentours de Monaco

Antibes, Cannes, Théoule-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Vintimille sont à proximité de la Principauté et jouissent de plages qu’il faut découvrir ou redécouvrir cet été !

Laissez Monaco Tribune vous emmener à la découverte du bord de mer de la Riviera. Un véritable trésor rempli de petites perles, si vous savez où regarder. De quoi profiter du soleil de l’été sans que des galets gênants ne viennent gâcher vos journées de bronzage.

1. La plage de la Salis – Antibes

C’est une des plus belles plages de sable blanc de la côte. Au sujet : vues sublimes, absence de vent où le plaisir de se glisser dans l’eau fraîche après avoir marché sur le sable chaud est somptueux.

Comme ses homologues, cette plage propose un grand nombre d’équipements vous permettant de profiter au maximum de vos vacances.

© Beachsearcher

2. La plage de la Bocca – Cannes

Immense plage située le long du Boulevard du Midi, la plage de la Bocca propose un panel de bien-être inégalable pour des vacances d’été. Eau claire, sable fin et terrains de volley-ball vont remplir vos journées, tout en profitant d’un soleil omniprésent.

Cette plage est constamment surveillée donc pas d’inquiétude pour emmener vos enfants qui vont adorer leurs vacances !

© Cannes France

3. La plage du Château – Théoule-sur-Mer

Dans le prolongement d’Antibes et Cannes, on retrouve une énième plage sublime constituée à 100% de sable fin à Théoule-sur-Mer. Bénéficiez de jolies promenades avec vue sur l’Estérel et d’une eau turquoise toujours aussi agréable.

La plage est située proche du centre-ville et est accessible pour les personnes à mobilité réduite !

© DR

4. La plage de Passable – Saint-Jean-Cap-Ferrat

Une magnifique plage où vous aurez vu sur le port et la citadelle de Villefranche-sur-mer. Saint Jean Cap Ferrat a toujours joui de sa réputation pour sa beauté ainsi que sa dolce vita, la Plage de Passable illustre parfaitement ces attraits.

D’autant plus que la plage est divisée en deux sections, une partie publique et une partie privée, vous pouvez choisir l’expérience qui vous convient le mieux dans cette baie remplie de palmiers. Peu importe votre endroit de prédilection pour profiter du soleil, vous serez à l’abri du vent vu que la crique vous protégera de la brise marine.

© Facebook – Plage de Passable

5. La plage de la Calandre – Vintimille

Passons la frontière et dirigeons-nous du côté de Vintimille idéale pour éviter les galets et cailloux intempestifs. Profitez de cette petite plage de sable pour emmener vos enfants et profitez du soleil, face à la mer.

Sur place, vous retrouverez un bar pour vous détendre avec un bon cocktail avec ou sans alcool, vous retrouverez aussi des douches d’eau douce pour vous lavez d’une baignade en eau salée ! C’est une plage loin des grandes villes qui vous permettra d’optimiser votre relaxation.