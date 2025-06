Entre bijoux, sacs iconiques et montres d’exception, Wannenes met aux enchères plus de 570 trésors de luxe

Bvlgari, Rolex, Boucheron, Hermès, Chanel… Autant de marques prestigieuses qui passeront sous le marteau de la prochaine vente aux enchères Wannenes à l’Hôtel Métropole.

C’est dans le cadre prestigieux de l’Hôtel Métropole que la maison Wannenes orchestrera sa prochaine vente aux enchères, mettant en lumière 575 pièces d’exception. L’exposition des pièces se tiendra à partir du 4 juillet, avant les sessions de vente organisées les 7 et 8 juillet 2025. Un rendez-vous immanquable pour les collectionneurs les plus avertis et les amateurs de rareté.

Originaire de Gênes, haut lieu historique de la bijouterie et de l’or, la maison Wannenes a été fondée en 2001 par une famille hollandaise installée dans la cité ligure depuis le XVIIe siècle. La société s’est développée à Rome, Milan et Turin avant d’étendre son rayonnement à Monaco en 2018, où elle fait désormais office de référence dans la vente d’objets d’exception.

Haute joaillerie : les trésors du passé en vente

Les passionnés de haute joaillerie se laisseront certainement séduire par les 344 pièces dénichées par la très exigeante Teresa Scarlata, responsable du département bijoux pour Wannenes et experte du secteur depuis quatre décennies. Celle à ne pas manquer selon elle ? Un collier Boucheron-Auger (lot 430) datant de la fin du XIXe siècle qui se transforme en broche et en épingle pour les cheveux. Un bijou modulable confectionné avec un savoir-faire artisanal remarquable puisqu’ « il n’y avait pas de machine à l’époque » souligne la spécialiste.

Lot 430 © Wannenes

Estimé entre 18 000 et 25 000 euros, le lot 444, un bracelet de Louis Maruzzi datant de 1925 se distingue par son charme historique. Il comprend des diamants, des améthystes et des émeraudes de tailles mixtes qui prennent la forme de fleurs.

Lot 444 © Wannenes

Dans l’univers raffiné des bijoux Bvlgari, il y a une bague « Trombino » en platine, saphir du cachemire et diamants. Une pièce très rare car « les mines du cachemire sont désormais fermées » précise Teresa Scarlata.

Lot 373 © Wannenes

D’autres lots sont tout autant prisés comme la broche en émeraude et diamants certifiés signée Cusi (391), la bague agrémentée d’un rubis d’une pureté rare (264), les pendants d’oreilles Chanel en perles de culture et diamants (414) mais aussi le set de boutons de manchette de Van Cleef & Arpels qui porte le numéro 445.

Des sacs aussi rares que convoités

Parmi les sacs rares mis en vente, on retrouve du Louis Vuitton, du Fendi, du Dior, du Gucci mais surtout bon nombre de créations signées Hermès. Il y a notamment le lot 91, un sac Kelly en cuir Swift couleur turquoise, estimé entre 6 000 et 8 000 euros, qui s’impose comme l’accessoire parfait pour la saison. Le Birkin 35 en veau Togo gris tourterelle (lot 96) tire également son épingle du jeu par son très bon état et son style élégant à souhait.

Lot 91 © Wannenes

Produit en édition limitée, le sac Chanel confectionné en cuir noir et perles (lot 98) incarne le savoir-faire emblématique de la maison française. Il est en excellent état et est estimé entre 5 000 et 8 000 euros.

Lot 98 © Wannenes

143 montres de prestige à saisir

Une montre Patek Philippe, reconnue pour son design indémodable, sera présentée à la vente aux enchères pour plus de 38 000 euros. Il s’agit d’un modèle Annual Calendar de 2012 en or rose comprenant son étui d’origine ainsi que toutes les garanties nécessaires.

Lot 637 © Wannenes

Deux montres Rolex se démarquent de la sélection, attirant l’attention par leur rareté et leur prestige : une Day-Date de 1977 en or jaune avec un cadran corail et une Daytona en or gris sortie en 2011. Et ces superbes créations ne seront pas les seules pièces de la célèbre maison genevoise…

Lot 591 © Wannenes

La maison Wannenes donne rendez-vous aux amateurs de belles pièces le 7 juillet à 14h pour les sacs de luxe puis à 15h30 et à 18h pour les bijoux. Les montres seront mises en vente à partir de 14h30 le 8 juillet.

Retrouvez le catalogue complet répertoriant les bijoux, sacs et accessoires mais aussi les montres sur le site de la maison Wannenes.