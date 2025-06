Tra gioielli, borse iconiche e orologi d’eccezione, Wannenes mette all’asta oltre 570 tesori del lusso

Bvlgari, Rolex, Boucheron, Hermès, Chanel… sono solo alcune delle prestigiose maison protagoniste della prossima asta firmata Wannenes, che si terrà all’Hôtel Métropole di Monaco.

Sarà proprio nella cornice esclusiva dell’Hôtel Métropole che la casa d’aste Wannenes presenterà 575 pezzi da collezione. L’esposizione sarà aperta dal 4 luglio, mentre le sessioni d’asta si svolgeranno il 7 e 8 luglio 2025. Un appuntamento imperdibile per i collezionisti più esperti e per tutti gli appassionati di rarità.

Fondata a Genova nel 2001 da una famiglia olandese stabilitasi nella città ligure fin dal XVII secolo, Wannenes affonda le sue radici in una terra storicamente legata all’arte orafa. La società ha poi aperto sedi a Roma, Milano e Torino, per poi approdare nel 2018 a Monaco, dove oggi è diventata un punto di riferimento per la vendita di oggetti d’eccezione.

Alta gioielleria: capolavori dal passato all’incanto

Saranno 344 i pezzi di alta gioielleria selezionati da Teresa Scarlata, responsabile del dipartimento gioielli e figura di spicco del settore da oltre quarant’anni. Il suo preferito? Un collier firmato Boucheron-Auger (lotto 430) risalente alla fine dell’Ottocento, trasformabile in spilla e fermaglio per capelli. Un pezzo modulabile frutto di un’arte orafa raffinata, realizzato «quando non esistevano ancora le macchine», sottolinea l’esperta.

Lotto 430 © Wannenes

Altre chicche? Il lotto 444, un bracciale di Louis Maruzzi del 1925 che si distingue per il suo fascino storico. Stimato tra i 18.000 e i 25.000 euro, è decorato con diamanti, ametiste ed eleganti smeraldi di varie dimensioni che ricreano un fiore.

Lotto 444 © Wannenes

Rarissimo anche l’anello “Trombino” di Bvlgari. Una raffinata montatura in platino con diamanti e zaffiro del Kashmir, una pietra ormai introvabile visto che «le miniere sono state chiuse da tempo», come precisa Teresa Scarlata.

Lotto 373 © Wannenes

Tra gli altri lotti da non perdere: una spilla in smeraldo e diamanti firmata Cusi (lotto 391), un anello con un rubino di purezza eccezionale (lotto 264), degli orecchini Chanel con perle coltivate e diamanti (lotto 414) e un set di gemelli Van Cleef & Arpels (lotto 445).

Borse rare e desideratissime

Non mancano le borse da sogno: da Louis Vuitton, Fendi, Dior e Gucci fino a un’ampia selezione firmata Hermès. Tra queste spicca il lotto 91, una Kelly in pelle Swift color turchese, valutata tra i 6.000 e gli 8.000 euro, perfetta per l’estate. Da tenere d’occhio anche la Birkin 35 in pelle di vitello Togo grigio tortora (lotto 96), in condizioni eccellenti e dal fascino intramontabile.

Lotto 91 © Wannenes

Imperdibile anche il lotto 98: una borsa Chanel in pelle nera decorata con perle che incarna alla perfezione il savoi-faire della maison francese. Prodotta in edizione limitata, è in ottimo stato ed è valutata tra i 5.000 e gli 8.000 euro.

Lotto 98 © Wannenes

143 orologi da collezione

Noto per il suo design intramontabile, troverete anche un Patek Philippe Annual Calendar del 2012 in oro rosa, completo di custodia originale e certificazioni, proposto a oltre 38.000 euro.

Lotto 637 © Wannenes

Tra i Rolex spiccano un Day-Date del 1977 in oro giallo con quadrante corallo e un Daytona in oro bianco del 2011. Due modelli che attirano l’attenzione per rarità e prestigio, ma che non saranno gli unici esemplari della celebre maison ginevrina venduti all’asta.

Lotto 591 © Wannenes

Wannenes dà appuntamento a collezionisti e appassionati il 7 luglio alle ore 14 per la vendita delle borse di lusso, seguita da due sessioni dedicate ai gioielli, alle 15:30 e alle 18. Gli orologi andranno all’asta l’8 luglio a partire dalle 14:30.

Il catalogo completo con tutti i lotti – gioielli, borse, accessori e orologi – è disponibile sul sito ufficiale di Wannenes.