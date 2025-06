Guide pratique : les meilleures salles de sport autour de Monaco

Au-delà des frontières de la Principauté, un éventail exceptionnel de salles de sport s’étend jusqu’à Nice, offrant aux résidents et visiteurs de Monaco des alternatives de qualité. Entre nouvelles ouvertures et établissements reconnus, découvrez notre sélection des meilleures adresses fitness de la région.

Si la Principauté concentre des installations sportives d’exception, les communes environnantes ne sont pas en reste. De Monaco à Nice, la région offre un maillage dense de salles de sport modernes et complètes. Cette proximité géographique permet aux résidents monégasques et aux travailleurs frontaliers de bénéficier d’un choix élargi, souvent à des tarifs plus abordables que dans la Principauté.

Le marché du fitness connaît une dynamique remarquable en 2025, avec de nombreuses nouvelles ouvertures et l’implantation de chaînes nationales qui modernisent l’offre locale. Ce guide recense les meilleures adresses pour maintenir sa forme physique dans l’arrière-pays monégasque, en privilégiant les établissements récents et les valeurs sûres de la région.

Guide pratique : tout savoir sur les salles de sport à Monaco

Monte Carlo Country Club : entre prestige et tradition

Si vous séjournez dans la région monégasque et que vous souhaitez faire du sport dans un cadre exceptionnel avec une magnifique vue sur Monaco et sa baie, le Monte Carlo Country Club reste LA référence. La salle de fitness du Monte Carlo Country Club offre une gamme complète de machines pour tous les muscles du corps.

© MCCC

Présentation et atouts : Club historique combinant installations tennis de prestige et salle de fitness complète. Vue panoramique exceptionnelle sur Monaco et cadre verdoyant unique. Propose un studio pour les cours collectifs, un espace cardio et multi-training et un espace fitness et musculation.

Adresse : 155 Av. Princesse Grace, 06190 Roquebrune-Cap-Martin.

155 Av. Princesse Grace, 06190 Roquebrune-Cap-Martin. Horaires : Variables selon la saison .

Variables selon la saison Tarifs : Membership club – tarifs élevés.

Membership club – tarifs élevés. Contact : info@mccc.mc / +377 97 98 70 00.

Club Metropolitan : l’excellence espagnole sur la Côte d’Azur

Le groupe espagnol Metropolitan poursuit son expansion française avec deux établissements d’exception dans la région niçoise. Quatre ans après avoir révolutionné l’offre sport et bien-être azuréenne, Metropolitan Sport Club & Spa poursuit son expansion sur la Côte d’Azur avec l’ouverture d’un deuxième établissement au sein du tout nouvel immeuble ICONIC situé en cœur de ville de Nice, proche de la gare.

Metropolitan CAP3000 – Saint-Laurent-du-Var

Présentation et atouts : 3600m², dont 1000m² en extérieur face à la mer, ce club révolutionne l’approche du wellness. Équipements premium incluant jacuzzis, hammam, sauna, douche bi-thermique, fontaine à glace et espace d’hydromassage. Vue panoramique sur la Méditerranée depuis la terrasse.

Adresse : Avenue Eugène Donadeï, 06700 Saint Laurent du Var.

Avenue Eugène Donadeï, 06700 Saint Laurent du Var. Horaires : Lundi au vendredi 7h-21h, samedi 8h-20h, dimanche 8h-19h.

Lundi au vendredi 7h-21h, samedi 8h-20h, dimanche 8h-19h. Tarifs : Gamme premium – renseignements sur place.

Metropolitan ICONIC – Nice Centre

Présentation et atouts : Installé dans le prestigieux immeuble ICONIC de la Compagnie de Phalsbourg sur l’avenue Jean Médecin, ce nouveau club Metropolitan bénéficie d’un emplacement stratégique dans l’artère commerçante principale, offrant une accessibilité maximale aux professionnels et résidents du centre-ville.

Contrairement à son homologue de CAP3000 tourné vers la mer, ICONIC mise sur l’énergie urbaine avec des espaces fitness dernière génération, des zones de bien-être intégrées et l’accompagnement personnalisé caractéristique de la marque.

Adresse : 53 Avenue Jean Médecin, 06000 Nice.

53 Avenue Jean Médecin, 06000 Nice. Horaires : Lundi au vendredi 7h-22h, week-end 8h-20h.

Lundi au vendredi 7h-22h, week-end 8h-20h. Tarifs : Formules premium sur mesure.

MonaMove : une salle de sport connectée à ciel ouvert

Flexx Club Nice : le concept lifestyle intégral

En plein cœur de Nice, découvrez dans un immeuble de plus de 3000m2 un club sport et bien-être haut de gamme, véritable lieu de vie intégrant des espaces sportifs, un spa avec piscine, un restaurant et un coworking.

Présentation et atouts : Concept révolutionnaire combinant sport, bien-être, restauration et coworking. Équipements dernière génération (Technogym et eGym), spa luxueux avec piscine et balnéothérapie, institut Algotherm, restaurant exclusif membres et espace coworking professionnel.

Adresse : 4 Rue Sacha Guitry, 06000 Nice.

4 Rue Sacha Guitry, 06000 Nice. Horaires : Lundi au vendredi 7h-22h, week-end 9h-20h .

Lundi au vendredi 7h-22h, week-end 9h-20h Tarifs : Membership exclusif – tarifs sur demande. 65 euros la journée d’essai, incluant l’accès aux équipement sportifs, aux cours collectifs et au spa avec piscine.

Membership exclusif – tarifs sur demande. 65 euros la journée d’essai, incluant l’accès aux équipement sportifs, aux cours collectifs et au spa avec piscine. Contact : accueil@flexx-club.fr / +33 4 12 05 73 50.

ON AIR Fitness Nice Arenas : l’innovation et la modernité accessibles

ON AIR FITNESS Nice Arenas propose un espace de 1200m² avec cardiotraining, cross training, boxe, musculation libre et guidée dans un concept innovant qui séduit une clientèle urbaine et dynamique.

Présentation et atouts : Concept moderne privilégiant les entraînements fonctionnels et le cross-training. Ambiance musicale soignée, équipements de pointe et coaches spécialisés. Approche communautaire du fitness. Existe un espace réservé aux femmes uniquement.

Adresse : 106 Boulevard René Cassin, 06200 Nice.

106 Boulevard René Cassin, 06200 Nice. Horaires : Lundi au dimanche 7h-23h.

Lundi au dimanche 7h-23h. Tarifs : Abonnements sans engagement annuel, de 31,96€ à 43,96€ par mois selon la formule.

Abonnements sans engagement annuel, de 31,96€ à 43,96€ par mois selon la formule. Contact : nicearenas@onair-fitness.fr / +33 4 93 51 52 17.

Fitness House : le concept premium de proximité

Fitness House propose ses services toute la semaine de 6h à 23h avec une offre complète incluant musculation, cardiotraining, biking, cours collectifs, coaching et sauna.

Présentation et atouts : Concept premium combinant équipements haut de gamme et services wellness. Espaces sauna, coaching personnalisé et cours collectifs dans un cadre soigné. Positionnement intermédiaire entre chaînes low-cost et clubs privés.