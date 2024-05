Diventare monegaschi nel 2024. Ecco come fare

Diventare monegaschi non √® poi cos√¨ semplice! Infatti, per ottenere la cittadinanza non basta essere nati o risiedere nel Principato. Diamo un’occhiata ad alcuni requisiti essenziali per ottenere la nazionalit√†, richiesta nel 2023 da quasi 9.200 persone.

La nazionalità del Principato di Monaco è spesso vista come una risorsa inestimabile. Diventare cittadini monegaschi offre molti vantaggi: niente tasse, posti di lavoro garantiti e alloggi a prezzi calmierati.

Nel 2023, i monegaschi nel Principato erano solo 9179, mentre gli abitanti in totale erano 38.367, di diverse nazionalità. Per esempio, nel 2016, 9286 residenti di Monaco erano francesi, 8172 italiani e 2795 britannici.

Anche la semplice residenza a Monaco, anche senza aver ottenuto la nazionalità, offre interessanti privilegi fiscali: qualsiasi persona che risiede nel Principato, salvo i cittadini francesi, non è soggetta ad alcuna imposta sul reddito, sulle plusvalenze o sul capitale.

Oltre 38.000 residenti, appena 9.179 cittadini

Nel 2020, il Principato ha registrato un maggior numero di cittadine che di cittadini: 5.263 donne, contro 4.423 uomini. Nel 2019, il 62,9% di cittadini di nazionalità monegasca era nato nel Principato, il 26,5% in Francia, il 2,4% in Italia, lo 0,8% negli Stati Uniti e lo 0,5% nel Regno Unito.

Camille Svara, vicesindaco, accoglie una trentina di “nuovi monegaschi” nella Sala matrimoni del Comune. ¬©Mairie de Monaco

Filiazione e matrimonio

Mentre la residenza e la nascita sul territorio monegasco non garantiscono alcun diritto di nazionalit√†, la filiazione resta uno dei fattori essenziali per ottenere la cittadinanza: un bambino nato da un genitore monegasco otterr√† la sua stessa nazionalit√†. Anche l’adozione garantisce lo stesso diritto, con le stesse condizioni valide per i figli biologici. E ancora, un bambino nato a Monaco da genitori ignoti ottiene la nazionalit√† monegasca per il semplice fatto di essere nato sul territorio.

Per quanto riguarda il matrimonio, invece, non c’√® alcun effetto immediato sulla nazionalit√† di un non monegasco: sposarsi con un monegasco o una monegasca consente di ottenere la nazionalit√† solo dopo vent’anni di matrimonio, e a condizione che il coniuge non abbia anch’esso ottenuto la cittadinanza grazie a un precedente matrimonio. Questo lasso di tempo, che nel 2011 si limitava a 5 anni, √® stato esteso a 20 anni nel 2022.

Presentare una richiesta di naturalizzazione al Principe Sovrano

Tutti gli individui che risiedono abitualmente nel Principato per un periodo di almeno dieci anni, alla maggiore et√†, ovvero diciotto anni, possono presentare una domanda di naturalizzazione al Principe Sovrano. Infatti, la naturalizzazione a Monaco pu√≤ essere concessa a discrezione del Principe Sovrano, che valuta se la personalit√† che ne fa richiesta merita una tale concessione. Il candidato che vuole ottenerla, dovr√† soddisfare due criteri: l’esonero da qualsiasi obbligo militare presente nel suo paese d’origine e la rinuncia alla sua nazionalit√† precedente.

Oltre a essere acquisita, la nazionalit√† monegasca pu√≤ anche essere persa, per esempio facendo richiesta per un’altra nazionalit√† o arruolandosi volontariamente in un esercito straniero. Inoltre, in caso di adozione al raggiungimento della maggiore et√† √® possibile scegliere di rinunciare alla nazionalit√† monegasca.