La Famiglia Principesca inaugura la nuova barca dei pompieri di Monaco

La Coppia Principesca ha deciso di battezzarla Prince Jacques, in omaggio a loro figlio.

Sabato 4 maggio, il Principe Alberto II, la Principessa Charlène, il Principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella hanno inaugurato il nuovo motoscafo antincendio e di salvataggio dei vigili del fuoco di Monaco.

La nuova barca con i colori del Principato © Dipartimento di Comunicazione / Manuel Vitali

Per l’occasione, l’intera Famiglia Principesca si è riunita a Fontvieille insieme a Monsignor Dominique-Marie David e all’Abate Christian Venard, che hanno benedetto l’imbarcazione. Dopo una presentazione tecnica, la coppia principesca è salita a bordo con i figli per dirigersi a Port Hercule, il suo porto d’origine, dove l’imbarcazione e i suoi passeggeri sono stati accolti sotto le “Grandes Eaux” (una tradizione marinara).

Accoglienza della barca a Port Hercule sotto le “Grandes Eaux” © Dipartimento di Comunicazione / Manuel Vitali

È allo Yacht Club di Monaco che è stato svelato il nome dell’imbarcazione voluto dal Sovrano: Prince Jacques.

La Famiglia Principesca svela il nome della nuova barca © Dipartimento di Comunicazione / Manuel Vitali

Una barca con tecnologie all’avanguardia

La “Prince Jacques” è stata costruita appositamente per soddisfare le esigenze specifiche dei vigili del fuoco di Monaco. È equipaggiata con le più recenti tecnologie antincendio e di soccorso.

Ad esempio, il trasduttore tridimensionale può rilevare oggetti sommersi o semisommersi. Il sistema giroscopico garantisce la stabilità dell’imbarcazione anche in condizioni meteorologiche difficili. E infine, una telecamera termica è collegata al radar per migliorare la visibilità anche in situazioni critiche e in presenza di nebbia.