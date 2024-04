La Famiglia Principesca alle premiazioni dell’E-Prix

Sabato 27 aprile, il Principe Alberto e la Principessa Charlène, accompagnati dai figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, hanno partecipato al 7° E-Prix di Monaco.

Pubblicità

Dato che non si perdono mai un evento automobilistico nel Principato di Monaco, i reali hanno quindi assistito anche alla gara di monoposto 100% elettriche, una delle date del calendario del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

I due gemelli erano vestiti con uno stile rock ma molto chic: giacca biker rosa per la Principessa Gabriella e nera per il Principe Ereditario Jacques. La Principessa Charlène, elegante come sempre, indossava pantaloni cargo color crema abbinati a giacca e décolleté nere. Un outfit completo firmato Louis Vuitton.

Al termine della gara, il Principe Alberto II ha consegnato la coppa al vincitore, Mitch Evans, insieme al figlio Jacques, mentre la Principessa Charlène e la figlia Gabriella hanno premiato Nick Cassidy, sul secondo gradino del podio. I due piloti neozelandesi correvano per il team Jaguar TCS Racing.

© Eric Mathon / Michael Alesi / Palazzo del Principe

© Eric Mathon / Michael Alesi / Palazzo del Principe

La Famiglia Principesca alla scoperta di Monaco a Miniatur Wunderland

© Eric Mathon / Michael Alesi / Palazzo del Principe

© Direzione della Comunicazione / Frédéric Nebinger

68 anni fa il Principe Ranieri III sposava Grace Kelly: ripercorriamo il matrimonio del secolo