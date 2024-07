Parigi 2024: il Principe Alberto II e la Principessa Charlène presentano gli atleti monegaschi che parteciperanno ai Giochi Olimpici

Giovedì 27 giugno, presso il prestigioso Yacht Club, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno presentato i cinque atleti monegaschi che tra poche settimane parteciperanno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Vestiti di bianco e rosso, il Principe e la Principessa insieme a Yvette Lambin-Berti, Segretario Generale del Comitato Olimpico Monegasco, hanno presentato ufficialmente i cinque atleti olimpici.

Il 26 luglio, tutti gli occhi saranno puntati su Parigi per la Cerimonia di apertura della 33a edizione dei Giochi Olimpici estivi. Per l’occasione, il Principe ha nominato Lisa Pou e Théo Druenne come portabandiera.

“I nostri atleti si apprestano a vivere un’esperienza unica ed eccezionale a Parigi. Conosco il duro lavoro e la passione che ognuno di voi ha impiegato per raggiungere questo livello così elevato. Durante i giorni di gara che vi attendono, saremo al vostro fianco per sostenervi. Rappresenterete il nostro Paese, difenderete i nostri colori e lo farete con grinta, entusiasmo, tenacia e talento.

Dovrete superare voi stessi per non avere rimpianti e dare il meglio. Abbiamo piena fiducia in voi per il raggiungimento di questo obiettivo. A nome del Comitato Olimpico Monegasco, vorrei offrirvi il mio più caloroso e sincero incoraggiamento. Vi auguro il meglio per i Giochi Olimpici 2024″, ha dichiarato il Sovrano nel suo discorso.

Ecco l’elenco ufficiale degli atleti monegaschi di Parigi 2024:

Daghe Munegu !

L’arrivo della Coppia Principesca allo Yacht Club di Monaco Il Sovrano, Marie-Charlotte Gastaud e Quentin Antognelli La pongista Xiaoxin Yang Il nuotatore Théo Druenne Lisa Pou, Xiaoxin Yang e Théo Druenne Il vogatore Quentin Antognelli I due portabandiera monegaschi per le Olimpiadi di Parigi 2024 Gli atleti insieme a Yvette Lambin-Berti, Segretario Generale del Comitato Olimpico monegasco

Crediti foto: Dipartimento Comunicazioni / Manuel Vitali

