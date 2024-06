La Principessa Charlène ha festeggiato i 130 anni dei Giochi olimpici alla Sorbona

Il concerto evento ha riunito Thomas Bach, Tony Estanguet e l’attrice Michelle Yeoh.

130 anni fa nascevano i Giochi olimpici dell’era moderna. Per rendere omaggio a Pierre de Coubertin, la mente dietro questa iniziativa, è stato organizzato un concerto eccezionale alla Sorbona di Parigi.

Organizzato dall’Associazione di famiglia di Pierre de Coubertin, il luogo non è stato scelto a caso. Fu proprio nell’anfiteatro della Sorbona infatti che, il 23 giugno 1894, Pierre de Coubertin annunciò la rinascita dei Giochi olimpici.

Questa domenica, la Principessa si è recata a Parigi per partecipare al concerto a fianco di Thomas Bach, presidente del Comitato Internazionale Olimpico, Tony Estanguet, presidente del comitato dell’organizzazione dei Giochi olimpici di Parigi 2024 e Michelle Yeoh, attrice e membro del CIO.

La Principessa Charlène con Tony Estagnuet e Alexandra De Navacelle De Coubertin, Presidente dell’Associazione della famiglia di Pierre de Coubertin © Eric Mathon / Palazzo del Principe

La settimana scorsa, in qualità di ex nuotatrice professionista che ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney, la Principessa Charlène ha preso parte al passaggio della fiamma olimpica a Monaco. Attraverso la sua Fondazione, la moglie del Sovrano è anche molto impegnata nell’educazione attraverso lo sport e nella prevenzione dell’annegamento.

Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, durante il suo discorso © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Eseguito dall’Orchestre et Chœur des Universités de Paris (OCUP), il concerto è stato organizzato in collaborazione con il CROUS e gli studenti sono stati invitati a partecipare gratuitamente. Durante la serata sono stati eseguiti l’Inno olimpico di Samaras, Tico Tico d’Abreu e il 4° movimento della Settima Sinfonia di Beethoven, per poi terminare con l’Inno alla gioia di Beethoven. Un cocktail ha concluso i festeggiamenti.