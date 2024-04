La Famiglia Principesca alla scoperta di Monaco a Miniatur Wunderland

In questo mondo in miniatura brulicante di dettagli troviamo anche la ricostruzione del Principato durante un Gran Premio di Formula 1.

Giovedì 25 aprile ad Amburgo, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène con i loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella, hanno assistito all’inaugurazione della ricostruzione della città di Monaco in miniatura.

Miniatur Wunderland è la più grande attrazione di questo genere al mondo. I milioni di visitatori che vi accorrono ogni anno vengono trasportati nei luoghi più celebri del nostro pianeta. Con la rete di modellini ferroviari più lunga del mondo e gli aerei che decollano, il “Paese delle meraviglie in miniatura” brulica di dettaglia e dà l’impressione di guardare vere e proprie città in movimento.

Ci sono voluti più di 6 anni per portare a termine la ricostruzione della Rocca. Il Principato è 87 volte più piccolo della realtà , occupa 36 m² in cui si trovano ben 304 case, 7.000 personaggi, 4.000 alberi, 300 macchine e 175 barche.

Il Palazzo del Principe in miniatura © Eric Mathon / Palazzo del Principe

La Famiglia Principesca alla scoperta della dettagliatissima versione in miniatura del Principato di Monaco © Eric Mathon / Palazzo del Principe

“Non è stato facile riprodurre Monaco perché molta gente ha delle immagini molto precise in testa. Ci è voluto molto tempo per creare e sopratutto per poi cominciare a costruire il circuito di Formula 1, è stato un lavoro folle” ha detto ai microfoni di Monaco Info il fondatore del parco, Frederik Braun, che tra l’altro frequentava il Principato ogni estate proprio per seguire il Gran Premio.

Durante la visita, la Famiglia Principesca ha potuto ritrovare le versioni in miniatura non solo di luoghi familiari come il Palazzo del Principe, il Casinò, la Cattedrale, il Museo Oceanografico, ma anche di altri monumenti sparsi per il mondo.