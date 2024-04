La Famille Princière découvre le Monaco de Miniatur Wunderland

Fourmillant de détails, le parc représente la Principauté lors du Grand Prix de Formule 1.

Jeudi 25 avril à Hambourg, le Prince Albert II, la Princesse Charlène et leurs enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella ont assisté à l’inauguration de la restitution de la ville de Monaco en miniature.

Miniatur Wunderland est la plus grande attraction de ce type au monde. Les millions de visiteurs qui s’y pressent chaque année sont transportés dans les lieux célèbres de notre planète. Avec le plus long réseau de modélisme ferroviaire et ses avions qui décollent, le « Pays des merveilles miniature » fourmille de détails et donne l’impression de villes en mouvement.

La construction du Rocher a nécessité près de six années. 87 fois plus petite que la réalité, la Principauté repose sur 36 m² où pas moins de 304 maisons, 7 000 figurines, 4 000 arbres, 300 voitures et 175 bateaux se côtoient.

Le Palais Princier en miniature © Eric Mathon / Palais Princier

La Famille Princière découvre le Monaco miniature qui fourmille de détails © Eric Mathon / Palais Princier

« Monaco n’a pas été facile à construire, car beaucoup de personnes ont des images parfaitement arrêtées dans leur tête. Il a fallu beaucoup de temps pour créer et surtout commencer la construction du circuit de Formule 1, c’était fou. » s’exprimait au micro de Monaco Info le fondateur du parc, Frederik Braun, qui se rendait par ailleurs chaque été en Principauté pour suivre le Grand Prix.

Durant sa visite, la Famille Princière a retrouvé en miniature des lieux familiers tels que leur Palais Princier, le Casino, la Cathédrale, le Musée Océanographique mais aussi d’autres monuments de la terre entière.