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Княжеская семья знакомится с Монако в парке Miniatur Wunderland

Автор: Théo Briand
Опубликовано 29 апреля 2024
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Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, наследный принц Жак и принцесса Габриэлла знакомятся с Монако в миниатюре © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
Автор: Théo Briand
- 29 апреля 2024

Кишащий деталями парк представляет Княжество во время Гран-при Формулы-1.

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В четверг, 25 апреля, в Гамбурге Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети – наследный принц Жак и принцесса Габриэлла – присутствовали на торжественной презентации макета горда Монако в миниатюре.

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Miniatur Wunderland – крупнейший в мире аттракцион своего рода. Каждый год миллионы посетителей парка переносятся в знаменитые места нашей планеты. Располагая самой длинной игрушечной железной дорогой и летающими самолетами, «Страна чудес в миниатюре» кишит деталями и дает впечатление живого города.

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Конструкция Скалы потребовала шесть месяцев работы. Княжество представлено в 87 раз меньше чем в реальности, на 36 квадратных метрах, со своими 304 домами, 7 000 статуэтками, 4 000 деревьями, 300 автомобилями и 175 кораблями.

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Княжеский дворец в миниатюре © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец
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Княжеская семья знакомится с Монако в миниатюре с микроскопическими деталями © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

«Монако было непросто построить, у многих о нем хранятся стереотипные картинки. Потребовалось много времени, чтобы создать и, особенно, начать строить трассу Формулы-1. Это было безумие», заявил в эфире Monaco Info основатель парка, Фредерик Браун, который каждый год приезжает в Монако на Гран-при.

Новый «Water Safety Day» с Княгиней Шарлен

Во время своего визита княжеская семья осмотрела в миниатюре знакомые места – княжеский дворец, казино, собор, океанографический музей и прочие достопримечательности со всей планеты.

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Княгиня Шарлен знакомится с парком вместе со своими детьми – наследным принцем Жаком и принцессой Габриэллой © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец