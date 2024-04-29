Княжеская семья знакомится с Монако в парке Miniatur Wunderland
Кишащий деталями парк представляет Княжество во время Гран-при Формулы-1.
В четверг, 25 апреля, в Гамбурге Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дети – наследный принц Жак и принцесса Габриэлла – присутствовали на торжественной презентации макета горда Монако в миниатюре.
Miniatur Wunderland – крупнейший в мире аттракцион своего рода. Каждый год миллионы посетителей парка переносятся в знаменитые места нашей планеты. Располагая самой длинной игрушечной железной дорогой и летающими самолетами, «Страна чудес в миниатюре» кишит деталями и дает впечатление живого города.
Конструкция Скалы потребовала шесть месяцев работы. Княжество представлено в 87 раз меньше чем в реальности, на 36 квадратных метрах, со своими 304 домами, 7 000 статуэтками, 4 000 деревьями, 300 автомобилями и 175 кораблями.
«Монако было непросто построить, у многих о нем хранятся стереотипные картинки. Потребовалось много времени, чтобы создать и, особенно, начать строить трассу Формулы-1. Это было безумие», заявил в эфире Monaco Info основатель парка, Фредерик Браун, который каждый год приезжает в Монако на Гран-при.
Во время своего визита княжеская семья осмотрела в миниатюре знакомые места – княжеский дворец, казино, собор, океанографический музей и прочие достопримечательности со всей планеты.