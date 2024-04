Les images du 12e Tournoi Sainte Dévote en présence du Couple Princier

Bravo à l’équipe sud-africaine qui a remporté le tournoi, à la France qui a raflé la 2ème place et à Monaco pour sa 3ème place.

C’est le rendez-vous incontournable du rugby à sept pour les moins de 12 ans. Le Tournoi Sainte Dévote a eu lieu vendredi 19 et samedi 20 avril, soit sur deux jours cette année. « Avec 24 équipes et plus de 20 nations comme Abou Dabi, Dubaï ou encore l’Inde, notre tournoi grandi », est ravi de constater le Président de la fédération de Rugby sur Monaco Info. Pour Sébastien Gattuso, la compétition permet de mettre en lumière les valeurs du rugby qui sont celles « de l’excellence, de l’amitié et du respect ».

Au Stade Louis-II, « l’ambiance était exceptionnelle et les enfants se sont amusés », a décrit le Président de la fédération de Rugby. Les petits sportifs étaient heureux également de pouvoir rencontrer la Princesse Charlène qui les a rejoints sur le terrain.

À noter que le joueur de l’équipe nationale de rugby à sept, Antoine Zeghdar, était le parrain de cette édition – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Samedi, le Couple Princier a remis les trophées aux vainqueurs et aux finalistes, dont celui du meilleur joueur du tournoi à Louis St-Hill de l’équipe de Monaco. Suite à la cérémonie des récompenses le Prince Albert II et la Princesse Charlène se sont dirigés dans les salons du stade pour le tirage au sort du tournoi de qualification olympique de rugby à sept. Les poules dans lesquelles s’affronteront les 24 équipes en lice ont ainsi été constituées.