Le Prince Albert II se confie à TF1 sur sa vie de famille, ses souvenirs et ses regrets

Le Prince Albert II a accordé une interview rare et personnelle à 50’Inside le 14 juin, dans laquelle il évoque sa paternité ou encore les limites de sa vie privée.

Le Souverain a ouvert les portes du Palais Princier à 50’Inside samedi dernier. L’occasion rare de découvrir l’homme derrière la fonction. Le Prince Albert II s’est confié sur sa paternité avec une sincérité touchante. « Ce matin, j’ai eu le temps d’accompagner mes enfants à l’école. Rien que ça, ça me met de bonne humeur pour la journée, » confie-t-il à Isabelle Ithurburu. Mais ces moments restent exceptionnels pour le Souverain.

Deux caractères bien distincts

Les jumeaux le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, qui ont fêté leurs 10 ans, ne voient pas toujours d’un bon œil l’attention médiatique. « Quelquefois, ils aimeraient bien que je reste un peu en retrait et qu’ils aillent avec leurs copains, » avoue-t-il.

Le Prince a détaillé les personnalités contrastées de ses enfants : « Jacques est un petit peu plus réservé, plus prudent sur certaines choses. Gabriella est plus expansive. Elle a un caractère qui est déjà affirmé, » explique-t-il.

Avec la Princesse Charlène, ils s’efforcent de préserver leurs enfants : « On veut essayer de les préserver le plus possible de l’attention médiatique. Ils ont appris à se comporter en situation officielle, mais ça ne peut pas se faire dans des sessions formelles, » précise le Prince Albert II.

Le Prince Albert II a également évoqué dans l’interview certaines frustrations : « Quelquefois, j’aimerais me promener simplement dans la rue, sans sécurité. C’est malheureusement pratiquement impossible maintenant. Je le regrette, » confie-t-il. De plus, ses années d’étudiant aux États-Unis restent gravées dans sa mémoire : « Je regrette mes années d’étudiant aux États-Unis où j’avais une plus grande liberté, » dit-il avec nostalgie.

Le Prince Albert II a même partagé ses habitudes de fin d’année : « Vous pouvez me croiser dans les rues de Monaco le 21 et le 23 décembre » pour acheter les cadeaux de ses enfants. Pour préserver ces moments précieux, le Souverain explique avoir recours à une organisation minutieuse et sait savoir dire non quand il le faut : « Il faut savoir s’organiser. Il faut savoir dire non quelquefois. J’ai cet instant réservé à la famille ou aux amis » et précise « mes parents nous ont appris à accepter ces responsabilités tout en préservant son espace personnel et le peu de vie intime qu’on peut avoir. »

Souvenirs d’enfance avec Grace Kelly

L’interview révèle aussi ses souvenirs d’enfance exceptionnels : « Je garde des souvenirs extraordinaires de grands noms du cinéma. Cary Grant, Alfred Hitchcock. Ma mère avait gardé ces amitiés-là et c’était l’occasion d’être à côté de ces gens-là, de pouvoir échanger avec eux, » se remémore-t-il.

À l’époque, le Prince Héréditaire Albert rêvait « d’être cow-boy ou soldat » avant de « devenir plus raisonnable. » Un parcours qui l’a mené vers son destin de Prince de Monaco, qu’il assume aujourd’hui en père de famille soucieux de préserver l’enfance de ses jumeaux.

