Князь Альбер II рассказывает в эфире TF1 о своей семейной жизни, воспоминаниях и сожалениях

14 июня Князь Альбер II дал редкое и личное интервью изданию 50’Inside, в котором рассказал о своем отцовстве и границах своей личной жизни.

В прошлую субботу Князь открыл двери своего дворца журналистам редакции 50’Inside. Это была редкая возможность познакомиться с человеком такого высокого полёта. Князь Альбер II с трогательной искренностью говорил о своём отцовстве. «Сегодня утром у меня было время проводить детей в школу. Одно это уже поднимает мне настроение на весь день», признается он Изабель Итурбуру. Но для Князя эти моменты остаются исключительными.

Два совершенно разных характера

Близнецы – наследный принц Жак и принцесса Габриэлла – отпраздновавшие своё 10-летие, не всегда благосклонно относятся к вниманию СМИ. «Иногда они хотят, чтобы я задержался немного подальше, и тогда они идут со своими друзьями», признается Князь.

Он подробно рассказал о характерах своих детей: «Жак немного более сдержан, более осторожен в некоторых вещах. Габриэлла более экспансивна. У неё – уже сложившийся характер», объясняет он.

Вместе с Княгиней Шарлен они стремятся защитить своих детей: «Мы хотим максимально защитить их от внимания СМИ. Они научились вести себя в официальной обстановке, но этого невозможно сделать на официальных заседаниях», сказал Князь Альбер II.

Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла © Княжеский дворец

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Князь Альбер II также упомянул в интервью о некоторых разочарованиях: «Иногда я просто гуляю по улице. К сожалению, сейчас ходить без охраны практически невозможно. Я сожалею об этом», признается он. Более того, он часто вспоминает свои студенческие годы в Соединенных Штатах: «Я скучаю по студенческим годам в Соединенных Штатах, где у меня было больше свободы», говорит он с ностальгией.

Князь Альбер II даже рассказал о своих рождественских привычках: «Вы можете увидеть меня на улицах Монако 21 и 23 декабря», покупающим подарки для своих детей. Чтобы сохранить эти драгоценные моменты, Князь объясняет, что он использует тщательную организацию и умеет говорить «нет», когда это необходимо: «Надо уметь организовываться. Иногда нужно уметь говорить «нет». Я отвёл этот момент для семьи или друзей» и уточняет: «мои родители учили нас принимать эти обязанности, сохраняя при этом наше личное пространство и ту небольшую личную жизнь, которую мы можем иметь».

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Интервью также раскрывает его исключительные детские воспоминания: «У меня исключительные воспоминания о великих именах кинематографа. Кэри Грант, Альфред Хичкок. Моя мать сохранила эти дружеские отношения, и это была возможность находиться рядом с этими людьми, иметь возможность поговорить с ними», вспоминает он.

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В то время наследный принц Альбер мечтал «стать ковбоем или солдатом», а потом «стал более благоразумным». Этот путь сделал его Князем Монако, и теперь он, как отец, заботится о сохранении детства своих близнецов.

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