« C’est l’heure de ma retraite » : la Princesse Stéphanie souhaite se retirer de la vie publique

À 60 ans, la Princesse Stéphanie de Monaco annonce vouloir se retirer progressivement de la vie publique pour confier ses engagements, notamment la lutte contre le VIH, à la nouvelle génération.

Lors des récentes célébrations marquant les quinze ans de la Maison de Vie, la Princesse Stéphanie s’est confiée avec sincérité au magazine Point de Vue. Ce lieu unique, situé à Carpentras et né de sa volonté personnelle, accompagne depuis 2010 les personnes vivant avec le VIH dans un environnement bienveillant où elles peuvent se reconstruire. « Je ne vois plus l’utilité de parler de moi. D’ailleurs, ça n’a jamais été mon truc. J’ai 60 ans, j’estime avoir bien assez donné et surtout, avoir dit tout ce que j’avais à dire, livre-t-elle avec franchise au média. Désormais, j’aspire à autre chose. C’est l’heure de ma retraite. Je l’ai bien mérité, non ? »

Fight Aids Monaco : un héritage familial

Depuis la création de Fight Aids Monaco en 2004, la Princesse s’est engagée sans relâche dans cette mission humanitaire, devenant Ambassadrice itinérante de l’ONUSIDA en 2006. Sa fille Camille Gottlieb, désormais âgée de 26 ans, a grandi dans cet univers caritatif et s’investit activement au sein de l’association depuis ses 18 ans.

© Frédéric Nebinger

La fille de la Princesse se consacre pleinement à l’héritage familial tout en poursuivant ses propres combats, notamment à travers Be Safe Monaco, l’association qu’elle a fondée en 2017 pour lutter contre l’alcool au volant après avoir perdu un ami dans un accident tragique. Un engagement qui fait écho à celui de sa mère, qui le raconte au magazine Point de vue : « Une amie séropositive s’est retrouvée seule avec son enfant, sans ressources, sans personne pour l’aider. C’est pour elle que j’ai initié tout cela. »

La Princesse Stéphanie veut mettre fin au sida d’ici 2030

Bien qu’elle souhaite prendre du recul et laisser la place à la nouvelle génération, la Princesse Stéphanie rassure : « Pour parler de Fight Aids Monaco et des combats que nous menons, je répondrai toujours présente. » Cette passation symbolise un cap tout en assurant la continuité d’un combat qui tient à cœur à toute la famille.