La Maison de Vie de Carpentras fête ses 15 ans en présence de la Princesse Stéphanie et Camille Gottlieb

Ce mardi 3 juin, la Princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb ont célébré les quinze années d’existence de ce lieu unique en Europe, dédié à l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Un anniversaire empreint d’émotion pour cette initiative portée par Fight Aids Monaco.

La célébration s’est déroulée dans une atmosphère particulièrement touchante, marquée par les témoignages et les souvenirs partagés. Depuis sa création en 2010, cette maison de 1200 m² est devenue bien plus qu’un simple lieu d’hébergement : elle incarne l’espoir et la dignité pour les personnes confrontées au VIH.

Né de la volonté personnelle de la Princesse Stéphanie à travers son association Fight Aids Monaco, cet établissement représente une approche novatrice de l’accompagnement. Non médicalisé, il propose des séjours de répit et de ressourcement, offrant une parenthèse bienvenue dans le parcours souvent difficile des résidents.

Quinze années au service de l’humanité

Les chiffres témoignent de l’impact considérable de cette initiative : plus de 2 000 personnes ont franchi les portes de la Maison de Vie, dont près de 1 300 résidents hébergés depuis l’ouverture. Avec une capacité d’accueil de 20 personnes simultanément, l’établissement fonctionne grâce à une équipe dévouée d’une dizaine de permanents et de plusieurs bénévoles.

Cette structure unique en Europe se distingue par son approche globale, alliant hébergement temporaire et accompagnement en prévention santé. Elle offre un espace de bienveillance où chaque personne peut retrouver des forces et reconstruire un projet de vie.

