La Princesse Stéphanie se confie sur sa famille : « Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire »

La Princesse Stéphanie a dévoilé plusieurs photos d’archives « son album intime », dans une interview accordée au magazine Gala, ce vendredi 14 février.

Alors qu’elle a célébré ses 60 ans, le 1er février dernier, la Princesse Stéphanie a choisi de garder sa vie privée loin des regards extérieurs, mais a fait exception en offrant des clichés inédits au magazine people. On retrouve par exemple, une photo d’elle datant de 1980, à côté de son Golden Retriever.

Les clichés de la Princesse sont conservés dans les archives du Palais Princier, un trésor qu’elle partage avec le public lors de rares occasions.

@Archive de la Princesse Stéphanie dans le magazine gala, du 14 février 2025

Selon le magazine people, la Princesse Stéphanie ne cherche pas à se laisser définir par son passé. Elle assume ses erreurs sans jamais s’y attarder, préférant avancer : « Je regarde droit devant. Toujours », avait-elle affirmé en juillet dernier. À 60 ans, elle se dit sereine face au temps qui passe, affirmant que l’âge n’est qu’une notion relative. « L’âge, c’est dans le cœur, dans la tête. Et ce n’est surtout pas le chiffre écrit sur un passeport », déclare-t-elle.

La Princesse Stéphanie en mer avec son père, le Prince Rainier III ©Archive Palais Princier

Fière de son parcours, elle souligne que la vérité et l’honnêteté sont des valeurs qu’elle a toujours portées, qu’elles viennent de son éducation au sein de la famille Grimaldi. « Nous étions une famille où l’on se disait tout, où l’on ne se mentait pas », raconte-t-elle dans le livre L’homme et le prince. Cette franchise et cette loyauté envers les autres sont des principes qu’elle défend fermement, même si cela signifie parfois dire les choses qui dérangent. « Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire », indique-t-elle au magazine.

La Princesse Stéphanie a également révélé que son rôle de membre de la famille Grimaldi implique un devoir profond envers Monaco et ses habitants : « Dans le cadre de mes fonctions à Monaco, aux côtés de mon frère, ou de mes parents, par le passé, je ne m’écoute pas, je dois représenter notre pays ».

La Princesse Stéphanie fait de très rares confidences sur sa famille : « Nous sommes très soudés »

« Nous avons créé notre petit cocon »

Désormais, la lumière des projecteurs l’attire moins. Après des années d’engagement public, la Princesse s’est retirée progressivement de la scène médiatique et a préféré consacrer son énergie à d’autres causes qui lui tiennent à cœur, comme la protection des animaux. Installée sur le vaste domaine de 50 hectares de Fontbonne, situé sur la commune de Peille, elle mène une vie paisible entourée de ses animaux. Elle confie notamment : « Je recueille ceux qu’on a enlevés à des gens qui les maltraitaient. Je me consacre à les sauver ».

En plus de son temps consacré aux animaux, la Princesse profite pleinement de sa famille. Elle avait déjà évoqué le bonheur d’être grand-mère de ses deux petites filles, Victoire et Constance : « C’est un bonheur incroyable, magique d’être grand-mère ». Aujourd’hui, « sa maison est remplie des rires de ses deux petites-filles », écrit le magazine Gala. « J’aime les grandes tribus, où l’on se retrouve tous ensemble. J’ai réussi ça avec mes enfants. Nous sommes très soudés. Nous avons créé notre petit cocon et aujourd’hui il s’agrandit. Et vous savez quoi, c’est encore mieux !», avait-elle confié.

La Princesse Stéphanie : « Les animaux sont des artistes à part entière »