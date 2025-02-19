Принцесса Стефания о своей семье: «Когда что-то не так, нужно говорить об этом»

В недавнем интервью принцесса Стефани поделилась, как сейчас живёт в окружении семьи и любимых животных, наслаждаясь спокойной жизнью. © Управление по связям с общественностью/Фредерик Небенже

В интервью журналу Gala, опубликованном в четверг, 13 февраля, Принцесса Стефани поделилась несколькими редкими снимками из своего личного фотоархива.

Принцесса, отметившая 1 февраля свое 60-летие, ведет спокойную жизнь в компании близких и своих животных, но сделала исключение, предоставив редкие архивные фотографии из своего личного альбома, в том числе снимок 1980 года, где она запечатлена с золотистым ретривером.

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Эти кадры, хранящиеся в архивах Княжеского дворца, редко демонстрируются публике и представляют собой настоящую семейную реликвию.

@ Из архива Принцессы Стефании в журнале gala 13 февраля 2025 г.

Как отмечает Gala, Принцесса Стефани никогда не позволяла своему прошлому определять ее будущее. Она берёт ответственность за ошибки, но не зацикливается на них, предпочитая движение вперед. «Я смотрю прямо вперед. Всегда», — сказала она в одном из интервью в июле прошлого года. В свои 60 лет принцесса относится к возрасту философски: «Возраст — это то, что у тебя в сердце и голове. Это не цифра в паспорте».

Принцесса Стефани в море со своим отцом, Князем Ренье III © Архивы Княжеского дворца

Говоря о воспитании в семье Гримальди, она подчеркивает, что правда и честность всегда были для нее главными ценностями. «Мы были семьей, где все рассказывали друг другу, где не лгали», — вспоминает она в книге L‘homme et le prince. Эта искренность и верность своим принципам остаются для неё важными, даже если порой приходится говорить то, что может кого-то задеть: «Когда что-то не так, нужно говорить об этом».

Принцесса Стефани подчеркивает, что роль члена семьи Гримальди подразумевает ответственность перед Монако и его народом. «В своей роли, рядом с братом и родителями, я никогда не думала о себе — я представляю нашу страну», — говорит она.

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«Мы создали свой уютный мир»

Со временем публичная жизнь отошла для неё на второй план. Принцесса Стефани постепенно ушла из медийного пространства, сосредоточившись на том, что действительно важно для неё — защите животных. В своём поместье Фонтбонн в коммуне Пейль, раскинувшемся на 50 гектарах, она заботится о животных, которых спасли из неблагополучных условий. «Я беру тех, кого забирают у людей, которые плохо с ними обращаются. Моя задача — дать им новую, лучшую жизнь», — говорит она.

Помимо любви к животным, главное счастье для Принцессы — это семья. С особой теплотой она говорит о том, как радостно быть бабушкой двух внучек, Виктуар и Констанс: «Это невероятное, почти волшебное чувство». Журнал Gala пишет, что в доме Принцессы всегда звучит детский смех. Она признается: «Я всегда мечтала о большой семье, где все собираются вместе. Мне удалось создать это с моими детьми — мы очень близки, мы создали свой уютный мир. Теперь он становится еще больше, и знаете что? Это просто замечательно!»

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