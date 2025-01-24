Князь Альбер II и принцесса Стефания – на княжеском гала-вечере Международного циркового фестиваля в Монте-Карло
Во вторник, 21 января, в присутствии княжеской семьи состоялся традиционный гала-вечер 47-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.
Князь Альбер II, принцесса Стефания, Камилла Готлиб, а также Луи Дюкуре и Мари Дюкруе вручили награжденным артистам различных «Клоунов». Вспомним этот полный эмоций вечер!
Князь Альбер II и принцесса Стефания наградили артистов золотым, серебряным и бронзовым «Клоунами».
Для детей младшего возраста система поощрений – та же. Камий Готлиб и Луи Дюкруе награждали артистов фестиваля «Новое поколение», которые теперь выступают в одно время с крупнейшими мастерами.
Церемония завершилась радостью и хорошим настроением под градом конфетти. 47-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло продлится до воскресенья, и многие артисты ждут вас там.