Князь Альбер II и принцесса Стефания – на княжеском гала-вечере Международного циркового фестиваля в Монте-Карло

Во вторник, 21 января, в присутствии княжеской семьи состоялся традиционный гала-вечер 47-го Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.

Князь Альбер II, принцесса Стефания, Камилла Готлиб, а также Луи Дюкуре и Мари Дюкруе вручили награжденным артистам различных «Клоунов». Вспомним этот полный эмоций вечер!

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Князь Альбер II и принцесса Стефания наградили артистов золотым, серебряным и бронзовым «Клоунами».

Мексиканская труппа Flying Caballeros получила «Золотого клоуна» © Дирекция по связям

«Золотой клоун» также достался Национальной акробатической труппе из Китая © Дирекция по связям

Чилийские клоуны Пастелито де Чили и Джуниор завоевали «Серебряного клоуна» © Дирекция по связям

Княжеские близнецы Жак и Габриэлла в цирке: семейный вечер

Для детей младшего возраста система поощрений – та же. Камий Готлиб и Луи Дюкруе награждали артистов фестиваля «Новое поколение», которые теперь выступают в одно время с крупнейшими мастерами.

Камий Готлиб с Дмитро Онищенко и его «Серебряным Юниором» © Дирекция по связям

Луи Дюкруе и труппа Bud-X Roses, получившая «Золотого Юниора» © Дирекция по связям

Луи Дюкруе с балканским трио и их «Серебряным Юниором» © Оливье Уитель (Olivier Huitel) – Crystal Pictures

Церемония завершилась радостью и хорошим настроением под градом конфетти. 47-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло продлится до воскресенья, и многие артисты ждут вас там.