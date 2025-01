Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie présents pour une soirée de Gala Princière au Festival International du Cirque de Monte-Carlo

Ce mardi 21 janvier s’est tenue la traditionnelle soirée de Gala de la 47ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo en présence de la Famille Princière.

Le Prince Albert II, la Princesse Stéphanie, Camille Gottlieb ainsi que Louis Ducruet et Marie Ducruet ont pu remettre les différents « Clowns » aux artistes récompensés. Retour en images sur une soirée riche en émotions.

Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie ont récompensés les artistes avec les « Clowns » d’or, d’argent et de bronze.

La troupe mexicaine des Flying Caballeros a remporté un Clown d’or © Direction de la Communication

Clown d’or également pour la Troupe Nationale Acrobatique de Chine © Direction de la Communication

Les clowns chiliens Pastelito de Chile et Junior ont eux gagné un clown d’argent © Direction de la Communication

Les Jumeaux Princiers Jacques et Gabriella au cirque : une soirée en famille

Chez les plus jeunes, le système de récompenses est le même. Ce sont Camille Gottlieb et Louis Ducruet qui ont récompensés les artistes du Festival New Generation qui se produisent désormais en même temps que les plus grands.

Camille Gottlieb avec Dmitro Onyshchenko et son Junior d’Argent © Direction de la Communication

Louis Ducruet et la Troupe Bud-X Roses qui a remporté le Junior d’Or © Direction de la Communication

Louis Ducruet avec le Trio Balkanski et leur Junior d’Argent © Olivier Huitel – Crystal Pictures

La cérémonie s’est conclue dans la joie et la bonne humeur sous une pluie de confettis. La 47ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo se poursuit jusqu’au dimanche et les artistes vous y attendent nombreux.