En images : Le Couple Princier et la Princesse Caroline au « Sunset Ball de la Rose » 2025 entourés de nombreuses célébrités

Une fois de plus, le Bal de la Rose a enchanté la Principauté ce samedi 29 mars, offrant aux privilégiés présents une parenthèse d’exception entre élégance monégasque et exotisme tropical.

Sous la houlette créative de Christian Louboutin, invité pour la quatrième année consécutive par la Princesse de Hanovre, la prestigieuse Salle des Étoiles s’est métamorphosée en véritable éden caribéen. Le thème « The Sunset Ball » a transporté les convives dans un univers où le luxe monégasque rencontre la chaleur des Caraïbes.

Publicité

Une immersion caribéenne au cœur de Monaco

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène, la Princesse Caroline, Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi et Tatiana Santo Domingo, la Princesse Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben Sylvester Strautmann, Victoria Silvstedt, Lady Monika Bacardi, Christian Louboutin, Stéphane Berne, Dame Shirley Bassey et beaucoup d’autres invités ont été accueillis dans un décor à couper le souffle : une forêt luxuriante parsemée de roses et de fleurs exotiques, où se nichait le « Monaco Sunset Bar », petit café de plage invitant à la détente.

Les pieds dans le sable fin, face à un coucher de soleil orchestré avec minutie, l’élite internationale a savouré cette parenthèse tropicale sur des rythmes de reggaeton et de musiques caribéennes.

L’émerveillement se lisait sur chaque visage, où les robes du soir et les smokings se mêlaient aux couleurs chaudes du soleil couchant recréé avec brio par les équipes de décoration.

Crédit photos Monte-Carlo SBM

Des performances artistiques d’exception

La soirée a été sublimée par la présence d’artistes de renom. La chorégraphe Blanca Li a déployé son art tandis que l’Ebony Steel Band distillait ses mélodies envoûtantes. Le collectif guadeloupéen 100% féminin Kozéika Panam et le groupe carnavalesque Ethnick’97 ont fait voyager les convives au cœur des traditions caribéennes.

Point d’orgue de cette soirée d’exception : la prestation magistrale d’EARTH, WIND & FIRE Experience by Al McKay. Le légendaire guitariste, accompagné d’artistes de renom, a fait revivre les tubes planétaires comme « September » et « Boogie Wonderland », tandis que la DJ Carla Genus prolongeait la fête jusqu’aux premières lueurs de l’aube.

Revivez les premières éditions du Bal de la Rose en images d’archives

Une tradition philanthropique préservée

Rappelons que cette 69ème édition, organisée sous le Haut Patronage du Prince Albert II et présidée par la Princesse de Hanovre, perpétue une noble tradition caritative. Les fonds récoltés seront reversés à la Fondation Princesse Grace, œuvrant auprès des personnes en difficulté et des enfants défavorisés.