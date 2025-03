Foto. La Coppia Principesca e la Principessa Carolina al “Sunset Ball de la Rose” 2025 insieme a tantissime celebrità

Ancora una volta, il Ballo della Rosa ha incantato il Principato. Sabato 29 marzo, i fortunati ospiti si sono ritrovati immersi in una dimensione straordinari, tra eleganza monegasca e vibes tropicali.

Sotto la direzione creativa di Christian Louboutin, incaricato per il quarto anno consecutivo dalla Principessa di Hannover, la prestigiosa Salle des Étoiles è stata trasformata in un vero e proprio Eden caraibico. Il tema, “The Sunset Ball“, ha trasportato gli ospiti in un mondo unico, in cui il lusso monegasco si è fuso con l’atmosfera calorosa dei Caraibi.

I caraibi al centro di Monaco

Il Principe Alberto II e la Principessa Charlène, la Principessa Carolina, Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo, la Principessa Alexandra di Hannover e il suo compagno Ben Sylvester Strautmann, Victoria Silvstedt, Lady Monika Bacardi, Christian Louboutin, Stéphane Berne, Dame Shirley Bassey e molti altri ospiti sono stati accolti in un’atmosfera mozzafiato: una foresta lussureggiante punteggiata di rose e fiori esotici, con il Monaco Sunset Bar, un piccolo bar sulla spiaggia, che invitava gli ospiti a rilassarsi.

Con i piedi nella sabbia e un tramonto orchestrato a dovere, l’élite internazionale ha assaporato questa parentesi tropicale al ritmo di reggaeton e musica caraibica.

Non c’è stato ospite che non sia rimasto stupito dall’allestimento, mentre gli abiti da sera si fondevano con i colori caldi del sole al tramonto, ricreati alla perfezione dallo staff addetto alle decorazioni.

Esibizioni fuori dal comune

Ad arricchire ancor di più la serata è stata la presenza di artisti rinomati. La coreografa Blanca Li ha dato prova della sua abilità artistica, mentre l’Ebony Steel Band ha diffuso le sue incantevoli melodie. Il collettivo femminile della Guadalupa Kozéika Panam e il gruppo carnevalesco Ethnick’97 hanno accompagnato gli ospiti in un viaggio nel cuore delle tradizioni caraibiche.

Il momento clou di questa serata d’eccezione? La magistrale esibizione di EARTH, WIND & FIRE Experience di Al McKay. Il leggendario chitarrista, accompagnato da una schiera di rinomati artisti, ha riportato in vita successi come “September” e “Boogie Wonderland”, mentre la DJ Carla Genus ha portato avanti la festa fino alle prime ore del mattino.

Una lunga tradizione filantropica

Questa 69ª edizione, organizzata sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto II e presieduta dalla Principessa di Hannover, perpetua una nobile tradizione di beneficenza. I fondi raccolti saranno devoluti alla Fondazione Principessa Grace, che aiuta le persone in difficoltà e i bambini svantaggiati.