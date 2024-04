Victoria Silvstedt: “Monaco è il mio posto del cuore”

Sono state le opportunità professionali tra Parigi e Roma a spingere la svedese a trasferirsi nel Principato nel 2011.

Quando entra nella stanza, ci sono occhi solo per lei. Con i suoi capelli luminosi, le sue gambe lunghe e il suo look elegante e sexy, Victoria non passa inosservata nel paesaggio monegasco. Ci ha dato appuntamento al Monte-Carlo Bay e al suo arrivo ordina un succo a base di frutta, verdura e zenzero. “Cerco di mantenermi healthy”, dice l’incantevole svedese, particolarmente cordiale e alla mano.

“Ho vissuto per un periodo negli Stati Uniti, ma dato che lavoravo molto tra Parigi e Roma, ho deciso di trasferirmi a metà strada, a Monaco. Ho viaggiato tutta la vita in diversi Paesi e per me Monaco è un grande melting pot. Più passa il tempo, più questo si conferma, adoro questo posto!”, confida la poliglotta che parla correntemente quattro lingue: svedese, inglese, francese e italiano.

Ho un pied-à-terre a Miami e Stoccolma, ma Monaco è il mio posto del cuore

Dopo quasi 15 anni di permanenza nel Principato, Victoria ha assistito alle varie evoluzioni del luogo e racconta: “Ora ci sono più ristoranti e posti per uscire, anche se ho ancora nostalgia del vecchio Jimmy’z. In quel locale ho creato i miei primi ricordi”.

A proposito di ristoranti, confida con molta autoironia: “Mangio fuori quasi ogni sera, ci sono ristoranti così buoni a Monaco! Mangio molto, ma mi muovo anche molto. Cammino, faccio yoga e pilates e mi piace giocare a tennis al Country Club. Amo anche la natura; abbiamo la fortuna (nel Principato, ndr) di avere le migliori passeggiate lungo la spiaggia e i migliori sentieri escursionistici. In estate esco spesso, c’è sempre qualcosa da fare a Monaco tra il Gran Premio, lo Yacht Show e tutti gli altri eventi e festival. In inverno mi piace volare a Miami o a Saint-Barth. Sono cresciuta nel nord della Svezia, molto vicino al circolo polare artico, il che significa che ho trascorso 18 anni al buio e al freddo, quindi ora sono sempre alla ricerca del sole”, come testimonia la sua abbronzatura dorata di metà febbraio.

Un inizio difficile

Victoria sembra aver avuto mille e una vita, la prima delle quali come campionessa di sci. “Sono arrivata quarta nel mio Paese nella categoria Junior. Mio padre mi ha spinto molto. Ogni fine settimana mi svegliava alle 5 del mattino per le gare. Diciamo che non ho avuto un’infanzia come le altre, perché tutti i miei amici si divertivano mentre io ero concentrata sullo sport. In quel periodo partecipavo anche a concorsi di equitazione in Svezia. Non avevo tempo di pensare ai ragazzi! Ora ringrazio mio padre per il suo rigore, perché mi è servito per il resto della vita. Ha forgiato in me il carattere che mi spinge ad andare sempre avanti. È stato particolarmente utile quando ho iniziato negli Stati Uniti, perché lì sarei crollata se non fossi stata abbastanza forte. Anche a Parigi è stata molto dura, e mi sono sempre detta che se avessi fallito, ce l’avrei fatta la volta successiva: ‘never give up’!”

Dopo che un infortunio alla spalla mise fine alla sua carriera di sciatrice, la sedicenne Victoria iniziò a interessarsi alla mondo della bellezza e, incoraggiata dalla madre e dalla sorella, partecipò a dei concorsi. All’epoca, però, non era molto femminile. “Non mi ero mai truccata e non sapevo nemmeno camminare sui tacchi”, confida con una risata contagiosa. Tuttavia, ha conquistato il secondo posto al concorso di Miss Svezia e si è classificata tra le prime 10 al concorso di Miss Mondo.

L’American Dream

Dopo questa esperienza, Victoria decise di tentare la fortuna a Parigi come modella. “Ero alta, bionda, con i capelli lunghi e muscolosa. Mi dicevano che ero troppo così o troppo colà e volevano cambiare tutto di me. È stato un periodo molto difficile in cui la mia autostima è stata messa a dura prova. Avevo 18 anni ed è stato l’anno più difficile della mia vita, con molte delusioni. Ero sola, non avevo una carta di credito né un telefono cellulare. Piangevo di notte nel mio piccolo appartamento. Avevo 12 casting al giorno e prendevo la metropolitana con la cartina in mano per cercare di trovare la strada, con gli uomini che mi giravano intorno… Era un incubo. Quando chiamavo mia madre al telefono, lei cercava di convincermi a tornare a casa. Non volevo arrendermi, pensavo: ‘I dont’ want to be a loser’ e a poco a poco ho iniziato a lavorare, ho cambiato appartamento… I miei genitori non erano ricchi, mi avevano dato solo il necessario per poter mangiare le prime settimane”.

Victoria Silvstedt ha avviato la sua carriera musicale nel 2002 con il suo primo singolo Hello Hey – © Victoria Silvstedt

Alla fine, un incontro ha convinto la ventunenne a volare a Los Angeles. “Il mio profilo era più adatto agli Stati Uniti”, dice Victoria, che ha vissuto il suo sogno americano. “Tra le altre cose, ho firmato con Elite e allo stesso tempo ho iniziato la mia carriera come cantante, dopo aver incontrato il cantautore Max Martin, e la mia carriera cinematografica”. Allo stesso tempo, Victoria andava in onda sulla televisione italiana per uno show trasmesso su Rai Uno, ogni sabato. “Andavo avanti e indietro ogni settimana”, ricorda.

L’incontro con Christophe Dechavanne

Si dice spesso che la vita è fatta di coincidenze e sicuramente è stato così per Victoria: durante un incarico di lavoro a Parigi nei primi anni 2000, si è trovata nello stesso ristorante di Christophe Dechavanne. “Ci siamo conosciuti e dopo qualche mese mi ha contattato, spiegandomi che voleva rilevare il format della ‘Wheel of Fortune’, che stava riscuotendo grande successo negli Stati Uniti. Disse che ero perfetta per quel ruolo. Accettai, a patto che mi venisse offerto un alloggio, visto che vivevo a New York.” La co-conduttrice ha vissuto in albergo per quasi tutta la durata del contratto, fino a quando, nell’ultimo anno, si è trasferita a Monaco.

Victoria ha solo cose positive da dire su questa avventura. “Se ora vivo a Monaco, è grazie alla Ruota della Fortuna. Mi sono divertita molto con Christophe. Mi prendeva molto in giro perché non parlavo francese, ma col tempo sono riuscita a rispondere alle sue battute. Ricordo che giravamo cinque puntate al giorno, quindi dovevamo indossare cinque look diversi ogni giorno con relative acconciature e trucco. Era molto intenso. Quando tornavo a casa mi faceva male tutto perché stavo tutto il giorno in piedi sui tacchi. Ormai i miei piedi si sono adattati, non riesco più a camminare con scarpe basse”, ci assicura, mostrando le punte dei suoi stivali neri alti fino alle cosce.

All’epoca, Victoria era sposata con il presentatore americano Chris Wragge. “Mi sono impegnata quando ero troppo giovane, a 24 anni, e la relazione a distanza è stata complicata. Mio marito voleva che restassi a casa, ma io ho sempre voluto lavorare. Ho messo da parte la mia vita privata per quella professionale e alla fine abbiamo divorziato”. Oggi Victoria non è invecchiata di un giorno: “Sono ancora molto giovane nella testa”, conferma, sorpresa di essere ancora così popolare tra il pubblico. “Ero a Sanremo per il Festival della canzone italiana qualche giorno fa e mi cercavano tutti. È stato incredibile e ho pensato: ‘Ma non si sono dimenticati di me?’ Perché è da qualche anno che non appaio sulla tv italiana. Sono richiesta anche a Monaco e in Francia, ma in modo più discreto.”

Faccio molto trading, mi interesso di borsa e finanza. Mi piace, è uno dei miei hobby quotidiani.

Conosciuta in Francia anche per essere stata il volto del marchio di divani Château d’Ax, Victoria sarà in Svezia la prossima settimana per girare diversi spot pubblicitari. “Lavoro tanto, ma meno di prima, perché ora scelgo i miei ritmi e mi godo la tranquillità”. La working girl dedica il suo tempo anche all’associazione Les Anges Gardiens di Monaco. “Andiamo per le strade di Nizza a distribuire il cibo avanzato dai ristoranti del Principato. Lo faccio per restituire un po’ di quello che la vita mi ha dato. Sono anche ambasciatrice della Fondazione The Perfect World Foundation, un’organizzazione con sede in Svezia che si occupa di salvaguardia e tutela della natura. Nel 2022 abbiamo assegnato un premio al Principe Alberto II”, afferma entusiasta.

La distribuzione di cibo avviene ogni lunedì – © Victoria Silvstedt

Dopo aver lavorato per Eurosport, aver partecipato a un reality show di E! e aver partecipato a Ballando con le stelle in Italia, Victoria è pronta a tornare sui nostri schermi? “Sono stata contattata più volte per partecipare a Danse avec les Stars in Francia, ma non voglio più stare a Parigi e voglio la mia libertà. A volte mi manca la televisione. Per il momento non prevedo di tornarci, ma non si sa mai, I never say never!”.

