Chi è Tatiana Casiraghi, moglie da 10 anni del figlio della Principessa Carolina?

L’ereditiera miliardaria è entrata a far parte della Famiglia Principesca nel 2013 e ora ha tre figli con Andrea Casiraghi.

Discreta e riservata, Tatiana Casiraghi appare sui media solo occasionalmente, nei momenti salienti della vita della famiglia principesca monegasca. Questo non vuol dire che non sia una donna determinata, il cui passato familiare è tuttora ben presente.

Nipote dell’imprenditore colombiano Julio Mario Santo Domingo, fondatore del gruppo Santo Domingo, nel 2015 si è classificata all’847° posto nella lista stilata da Forbes delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio stimato di 2,2 miliardi di dollari. Un’altra particolarità che la caratterizza? A partire dall’ottobre 2019, è ufficialmente la monegasca più ricca.

Insieme al fratello minore Julio Mario Santo Domingo III, infatti, Tatiana ha ereditato parte delle azioni del nonno nella SABMiller, che oggi fa parte di Anheuser-Busch. Ma non è tutto. La giovane donna è anche co-fondatrice di Muzungu Sisters, un negozio online di prodotti artigianali provenienti da paesi di tutto il mondo.

Secondo quanto si legge nella rivista Elle, i due bambini sono cresciuti circondati dai libri, “con un padre imprenditore colombiano, erede di una delle più grandi fortune del Paese, ma soprattutto appassionato di Proust, Verlaine e Rimbaud, di cui colleziona i manoscritti”. La madre, Vera Rechulski Santo Domingo, è brasiliana e ama soprattutto viaggiare. È quindi con questo spirito di apertura verso il mondo che la famiglia si trasferisce in Arizona e a Ginevra, mentre Tatiana prosegue la sua strada a Parigi e a Londra. In estate, i Santo Domingo raggiungevano mete più lontane, tra cui il Marocco, dove la madre ha vissuto per diversi anni, e Bali, dove il padrino di Tatiana ha una casa.

Il famoso incontro

Secondo i tabloid, come la rivista Gala, Andrea Casiraghi ha conosciuto la sua futura moglie e la madre dei suoi figli tramite sua sorella Charlotte. Qualche anno prima, infatti, le due ragazze avevano condiviso i banchi del liceo Fontainebleau di Parigi ed erano diventate subito amiche. Fin dal primo incontro, i due innamorati sono riusciti a mantenere un rapporto discreto, e anche il loro matrimonio è rimasto tale.

Sebbene l’annuncio delle nozze chiedesse agli invitati di non condividere foto dell’evento sui social, uno scatto dell’addio al nubilato di Tatiana è stato pubblicato su Instagram e ripreso dai tabloid. L’immagine mostra la futura sposa in abito rosso insieme alle sue amiche, tra cui le ereditiere Bianca Brandolini ed Eugénie Niarchos e la futura cognata Charlotte. Le ragazze sono ritratte su un magnifico yacht, vestite di bianco e con una vistosa corona di fiori sulla testa. Niente feste pazze in programma, la futura sposa è già madre di un bimbo di pochi mesi e il team bride ha optato per un tea party.

È stato a luglio che la Principessa Carolina, madre del futuro sposo, ha annunciato in un comunicato stampa che Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo si sarebbero sposati. Dopo sette anni insieme, Tatiana era già conosciuta al grande pubblico, visto che aveva già accompagnato la sua anima gemella ad alcuni degli eventi più importanti di Monaco, tra cui il Ballo della Rosa, la cerimonia di incoronazione del Principe Alberto II, il Gran Premio e il matrimonio del Sovrano con la Principessa Charlène.

Tatiana Casiraghi partecipa a tutti i principali eventi della vita monegasca, tra cui il Ballo della Rosa nel marzo 2016 e le celebrazioni della Festa Nazionale nel novembre 2016 – © Direzione della Comunicazione & Palazzo del Principe di Monaco

La coppia, allora ventinovenne, ha pronunciato il fatidico “sì” in due riprese. Il primo è stato a Monaco, in una cerimonia civile tenutasi il 31 agosto 2013 davanti a 300 invitati. Il secondo durante la cerimonia religiosa a Gstaad, in Svizzera, il 1° febbraio 2014. Come riporta l’agenzia di stampa Cnews, lo sposo ha fatto un ingresso in grande stile al Palazzo del Principe, luogo scelto per la cerimonia nel Principato, che non ha però suscitato lo stesso clamore delle nozze del Principe Alberto.

È arrivato in tarda mattinata accompagnato da altri tre ospiti a bordo di una jeep militare d’epoca. Gli altri invitati sono arrivati a piccoli gruppi, regali alla mano, chi a piedi, chi in taxi, chi su una berlina con autista e chi in un minivan con i vetri oscurati. Alla cerimonia, molto riservata, ha fatto seguito il pranzo sempre nella residenza del Principe e infine i festeggiamenti in città.

Dopo Monaco, un matrimonio in Svizzera

Direzione Svizzera per la seconda parte del matrimonio. Un ambiente completamente diverso e una stagione completamente diversa. In una gelida giornata di febbraio, gli sposi hanno detto “sì” davanti a Dio durante una splendida cerimonia tenutasi nel paesino svizzero di Rougemont, non lontano da Gstaad. Presenti una serie di celebrità e la famiglia al completo, tra cui il Principe Alberto II e sua moglie, la Principessa Charlène, la sorella dello sposo Charlotte Casiraghi e il suo compagno dell’epoca, il comico Gad Elmaleh, che ai tempi erano neogenitori.

Nelle poche foto pubblicate, si vedono gli ospiti arrivare con l’ombrello per ripararsi dai fiocchi di neve… Una cornice idilliaca per questo matrimonio, che è proseguito con una festa al Gstaad Palace in compagnia degli amici degli sposi. La coppia è ancora oggi molto unita, visto che ha festeggiato le nozze di stagno la scorsa estate per il rito civile e le festeggerà il prossimo inverno per il matrimonio religioso. All’epoca, avevano approfittato del soggiorno a Gstaad per battezzare il figlio pochi giorni prima dell’unione religiosa, il 30 gennaio.

Ad oggi, la coppia ha dato alla luce tre figli, due maschi e una femmina: Alexandre Andrea Stefano, detto Sacha, nato nel marzo 2013 pochi mesi prima del matrimonio, India, nata nell’aprile 2015, e Maximilian, nato nell’aprile 2018. I tre bambini non si allontanano mai troppo dai loro quattro cugini: Stefano e Francesco, figli del fratello di Andrea, Pierre Casiraghi, e di Beatrice Borromeo. Charlotte Casiraghi, dal canto suo, è madre di due bambini, Raphaël, 9 anni, nato dall’unione con Gad Elmaleh, e Balthazar, 5 anni, figlio del produttore Dimitri Rassam.

La passione per la moda

Dopo aver frequentato la Scuola Internazionale di Ginevra e l’Istituto Le Rosey in Svizzera, Tatiana ha proseguito gli studi in un collegio di Fontainebleau, in Francia, dove, come detto sopra, ha conosciuto la sorella del suo futuro marito. Dopo aver conseguito una laurea in belle arti presso l’università americana di Londra, ha lavorato come apprendista da Alberta Ferretti e poi da Giovanni Bianco a New York, prima di passare alla rivista americana Vanity Fair.

Nel 2010, in seguito all’incontro con la giovane iraniana Dana Alikhani, che stava completando un master in diritti umani a New York e cercando di sviluppare una piattaforma per promuovere il lavoro e i diritti degli artigiani del mondo, Tatiana si lancia nell’avventura delle Muzungu Sisters (che significa “sorelle viaggiatrici”, “muzungu” in swahili).

Questo brand di moda etica, di cui è cofondatrice, sostiene gli artigiani del Perù, dell’India e dell’Ungheria acquistando abiti tradizionali fatti a mano a un prezzo equo e poi mettendoli in commercio. “È il viaggio che porta, spesso per caso, a queste mani prodigiose”, ha detto a Elle in un’intervista esclusiva menzionata sopra.

Muzungu Sisters, il marchio cofondato da Tatiana Casiraghi, è stato promosso da Eugénie Niarchos, Margherita Missoni e Gaia Repossi – © Muzungusisters

Sembra proprio che Tatiana fosse destinata a una carriera nella moda. “Mia madre è cintura nera di shopping al mercato. Quando eravamo bambini, eravamo sempre vestiti con abiti ‘etnici’, tuniche gellaba e pantaloni harem”, ricorda Tatiana. “Era l’incubo di mio fratello”, racconta ai giornalisti della rivista. La ragazza andava spesso nei souk, e ad ogni viaggio partiva con una lista sempre più lunga: “i miei amici mi chiedevano di portargli delle cose, sarong da Bali, borsette dalla Colombia, e ho iniziato a pensare che forse avrei dovuto aprire un negozio”.

Qualche pop-up store effettivamente lo ha aperto, come quello all’Hôtel de Paris lo scorso maggio. Tuttavia l’attività principale resta online, e sul sito web del brand si trova un’ampia scelta di articoli per uomo, donna, bambino e per la casa.

Articoli che i le fondatrici considerano “cimeli di famiglia senza tempo, pensati per essere custoditi per generazioni”. Infatti, non è raro vedere i suoi figli indossare il suo bellissimo marchio. Ancora oggi, a ogni apparizione, i suoi outfit si distinguono… Abiti vintage, giacche marocchine e boleri peruviani, i suoi look catturano l’attenzione per le stampe, i colori e le forme. Al suo matrimonio monegasco, l’abito di pizzo di Missoni e la corona di fiori hanno fatto scalpore, nonostante la scelta fosse perfetta per la stagione estiva sulla Rocca. Per il matrimonio innevato, invece, si è affidata a Valentino, come riporta Grazia.

Oltre a dedicarsi alla sua attività, Tatiana sostiene diverse associazioni benefiche, tra cui la Fondation Paralysie Cérébrale (Fondazione paralisi cerebrale), che finanzia la ricerca sulla paralisi cerebrale, la Association mondiale des amis de l’enfance (Associazione mondiale degli amici dei bambini) e la Fondation Virlanie (Fondazione Virlanie). Una vita vissuta a 100 all’ora, ma che sembra calzarle a pennello!